Santiago camina contra el cáncer el 27 de septiembre: todo sobre la andaina solidaria de la AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Santiago de Compostela inicia el nuevo curso con la celebración de una caminata solidaria. La andaina llega el 27 de septiembre a su cuarta edición con el objetivo de apoyar la investigación oncológica: estas pruebas deportivas son una de las principales fuentes de ingreso de la entidad.

"La idea es celebrar un día en familia para apoyar la lucha contra esta enfermedad, mientras se promueve el deporte, un estilo de vida saludable y la solidaridad", señalan fuentes de la organización, que anima a los ciudadanos a sumarse a la iniciativa y a difundirla entre sus amigos y vecinos "para que también ellos participen".

La Marcha Contra el Cáncer se convertirá en una gran fiesta familiar que incluye la feria divulgativa 'Ciencia para todos'. El evento contará con la participación de investigadores e investigadoras que harán divertidos experimentos, talleres y actividades para todos los públicos, para acercar a la población de todas las edades diversos experimentos en materia oncológica.

La intención es visibilizar la importancia de la investigación frente al cáncer y despertar vocaciones científicas entre los más pequeños. Precisamente, el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer se conmemora unos días antes, el 24 de septiembre

Así, personal del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), los grupos de Medicina Genómica y de Oncología Médica Traslacional (Oncomet) y los servicios de Cardiología (Cardiochus) y de Farmacia del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza acercarán la ciencia a los participantes de una manera lúdica y educativa.

Los participantes también podrán participar en una sesión de zumba solidaria, en la que poder hacer ejercicio a ritmo de la música.

¿Cuál es el recorrido?

La andaina solidaria de la AECC se celebra el sábado 27 de septiembre. Los inscritos saldrán a las 10:00 horas desde el Paseo Central de la Alameda y recorrerán cinco kilómetros en un circuito que se realizará dos veces

Los participantes pasarán por el Paseo da Ferradura, la avenida de Compostela, la avenida das Burgas y la avenida do Profesor Legaz Lagambra, para continuar por la avenida de Antonio Raimundo Ibáñez, bordeando la fuente y volviendo a la avenida de Compostela para entrar de nuevo en la Alameda. La meta estará situada en el mismo cerco que la salida.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción en la andaina solidaria, que puede realizarse hasta el 26 de septiembre a las 23:00 horas, tiene un precio de 5 euros para niños y niñas hasta 12 años y de 10 euros para adultos. Además, habrá una camiseta oficial de la carrera garantizada a los 1.500 primeros registrados.

Aquellas personas que no puedan asistir y quieran colaborar, podrán hacer su aportación del Dorsal 0 a través de Bizum en el 06505, concepto: CONTRAELCANCER SANTIAGO y en la cuenta del Banco Santander: IBAN ES54 0049 0007 2326 1212 4606.

Los fondos recaudados en esta iniciativa irán destinados la investigación oncológica y a continuar ofreciendo los programas y servicios gratuitos de la Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago.

Las inscripciones pueden hacerse a través de la web de la asociación o presencialmente en su sede (Avda. Barcelona, 29 bajo, abierto de 09:00 a 15:00 horas), en El Corte Inglés (Departamento de Deportes, de 10:00 a 22:00 horas) y en la tienda Cousalinda (Rúa das Orfas, 9, abierta de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas ).