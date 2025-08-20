Las ventas de test Covid en las farmacias de A Coruña se disparan en pleno verano: "Hay un repunte"

Las farmacias de A Coruña han registrado en los últimos días un notable incremento en la venta de test Covid-19. Desde finales de julio, las boticas coruñesas han aumentado las ventas de este tipo de pruebas, pero es sobre todo en este mes de agosto cuando las ventas se han multiplicado.

"Ya he vendido lo mismo en lo que llevamos de agosto que en todo el mes de julio", asegura Paula Briones, farmacéutica en A Coruña y miembro de Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de A Coruña, quien ha experimentado una mayor demanda desde la última semana de julio.

Lo cierto es que estos últimos días "hubo un repunte" y, según nos comentan, muchas personas se acercan a la farmacia con síntomas catarrales y "pidiendo un test Covid". Sin embargo, muchos positivos acaban siendo de gripe A y no de Covid. Y es que la gripe está pegando fuerte.

Mayor incidencia de la Gripe A

"Hay mucha gripe A", advierte Briones, quien aconseja optar por los test duales porque está habiendo más casos de gripe. Los síntomas de las dos enfermedades son muy similares y pueden llegar a confundirse, por ello no debemos quedarnos con el negativo del Covid, sino asegurarnos de que no es gripe porque "es muy contagiosa".

"Uno piensa que es un simple catarro de verano pero en realidad puede ser gripe A", comenta Paula Briones, quien ha notado en primera persona en su farmacia un "repunte" en la venta de test Covid.

Mientras que en el ámbito hospitalario el repunte se dejó notar antes, a partir de la celebración de la noche de San Juan, las farmacias han experimentado una mayor demanda un mes después. Desde finales de julio, muchas de las personas que entran en las farmacias coruñeses piden un test Covid para evitar contagios en una época de mayor interacción social.