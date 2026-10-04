Concierto de Nacha Pop y Rafa Sánchez de La Unión en A Coruña. Quincemil

Nacha Pop y La Unión inician las fiestas del Rosario de A Coruña con un viaje de vuelta a los 80

El 7 de octubre, A Coruña celebra el Día del Rosario, pero antes, la ciudad vivirá varios días de música. El primero de ellos fue este mismo sábado, en el que Nacha Pop y La Unión fueron el plato fuerte.

La cita fue por la noche, pero los primeros conciertos comenzaron bastante antes.

A las 13:30 horas, Komando Kombate se subía al escenario de María Pita con su estilo street punk que homenajea a los clásicos para dar inicio a las fiestas. El grupo se estrenó hace tan solo unos meses y ya se les pudo escuchar en el Flores Rock.

Ya por la tarde Makarrugas ponía la música desde la plaza de la Constitución. Por aquí pasó también Os Coribantes, con una actuación a las 19:45 horas.

Pero llegada la noche, tuvo lugar el concierto más esperado del día.

Nacha Pop y con Rafa Sánchez (La Unión) protagonizaron el primer día de fiestas del Rosario con una actuación conjunta desde Porta de Aires.

Con ellos, A Coruña volvió a los años 80 de la movida madrileña y a temas como Lucha de gigantes o Asustado estoy del primer grupo y canciones como Lobo-hombre en París.

Uno de los momentos más especiales se vivió pasadas las 22:00 horas, cuando comenzaron a sonar los acordes de Chica de ayer.

Las decenas de personas que presenciaban el concierto —en una Porta de Aires que se quedó pequeña— no tardaron en emocionarse ya en los primeros acordes y cantaron al unísono un tema que devolvió a muchos a otra época cargada de nostalgia.

El Rosario sigue

Este domingo la fiesta continúa con el partido de fútbol 11 entre Sporting Ciudad y Deportivo Ciudad en la Cidade Deportiva da Torre y con la sesión de DJ Callos Gratis en Porta de Aires.

Después de una pausa el lunes, el martes 6 los conciertos se desplazan a la plaza da Fariña, donde a las 19:00 horas actuará Amizades. Una hora más tarde Maribel, una de las conocidas sirenitas de O Parrote, dará el pregón.

A continuación, a las 20:30 horas, actuarán Xilo e Carlos. La música continuará con Sin Secretos a las 21:45 horas, Malditos Pendejos a las 23:15 horas y DJ Ayman, que cerrará la noche a las 00:30 horas.

El miércoles, festivo en A Coruña, la jornada empezará a las 10:00 horas con las dianas y alboradas de ACD Eidos por la Ciudad Vieja.

La programación seguirá con la actuación de la Banda Municipal de A Coruña en la plaza de la Constitución a las 11:00 horas, antes de la misa solemne en la iglesia de Santo Domingo a las 12:00 horas.

La gastronomía también tendrá su espacio a mediodía, con pulpada y churrascada en la plaza de Fariña a las 12:00 horas. A las 13:00 horas será el turno de Os Revenidos y a las 14:45 horas, de Broken Peach, ambos en la plaza de Fariña.

La tarde continuará a las 17:00 horas con "Os Rizos de Lía", un cuentacuentos musical también en la plaza de Fariña. A las 18:00 horas tendrá lugar la tradicional procesión y, una hora después, a las 19:00 horas, actuará Indigentes en la plaza de Fariña.

El broche final llegará a las 21:00 horas en el Teatro Colón, con Circes e Morganas celebrando a Begoña Caamaño.