La música gallega del momento llena el puerto de A Coruña con Lg1do y The Rapants

Este sábado la música gallega del momento fue la protagonista en el escenario de Son&Mar ubicado en el puerto de A Coruña, donde fue el turno del festival Tréboa Sonora. Por aquí pasaron Lg1do, The Rapants o Galician Army entre otros artistas.

Las actuaciones comenzaron pronto, con un DJ set para amenizar el arranque antes de la llegada de Fran da Pedreira, hacia las 18:20 horas y de Rafa Astray, ya a las 19:00 horas.

Una de las actuaciones más esperadas fue la de Lg1do, que se subió una vez más a un escenario coruñés para interpretar algunos de sus temas de mayor alcance como Non me culpes, Darche o Frente a Frente.

El de Santa Comba se ha perfilado en los últimos meses como uno de los grandes nombres de la música de Galicia del momento, con un estilo urbano que llega a muchas generaciones.

A sus 18 años acaba de publicar su disco Sobresaliente, que se pudo escuchar desde este escenario.

Después, entre sesiones de Rafa Astray, Tréboa Sonora continuó con Monoulious Dop, el grupo que acaba de lanzar Tardeo, un adelanto de su próximo disco que publicarán en 2027, y que interpretó varios temas que mezclan el funk y la electrónica a medida que anochecía sobre el muelle coruñés.

A las 22:45 horas fue el turno de The Rapants, otro de los grandes nombres del momento y protagonistas indiscutibles del panorama musical gallego actual.

El grupo de Muros era el más esperado de la noche y en su concierto sonaron Máis Bicos Que Rosas, Blaster W4u o su ya clásico Corasón como un after que pusieron a bailar y saltar a un recinto del puerto lleno.

El ciclo continúa este domingo, con una jornada dedicada al deporte con Mestizo Sport Club, una jornada gratuita que reunirá actividades deportivas, sesiones de DJ y gastronomía desde las 11:00 hasta las 23:00 horas.

El ciclo seguirá el viernes 9 de octubre con Bresh XXL by Bacardí & Cola, una gran fiesta que se prolongará desde las 18:00 hasta las 02:00 horas, mientras que el sábado 10 será el turno de One Dance, un tardeo dedicado a los grandes éxitos de la música dance de los 90, los 2000 y los 2020.

Son&Mar finalizará el domingo 11 de octubre con Wake Up! Weekend, una jornada dedicada a la electrónica y el house.