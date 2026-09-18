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La mítica banda gallega Heredeiros da Crus busca cantante: "Toca descubrir hacia dónde vamos"
El grupo, sin vocalista desde la marcha de Javi Maneiro en noviembre de 2025, ha pedido a los candidatos que envíen un vídeo cantando 'Quero josar'
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Ha pasado casi un año desde que Heredeiros da Crus y Javi Maneiro anunciasen que separaban sus caminos. La banda se quedaba sin voz, y el cantante seguía adelante con su proyecto personal. En el aire quedaba el futuro del mítico grupo fundado en 1992 en Ribeira, que esta semana ha dado una gran noticia a sus fans: busca cantante.
"Despois de procesar todo o vivido nos últimos meses, de falar moito entre nós e de pensar con calma cara onde queremos ir, Heredeiros da Crus busca cantante", comienza el comunicado que la banda ha compartido en redes sociales, la misma forma en la que el 24 de noviembre del año pasado daba a conocer la marcha de Maneiro.
El grupo señala que este paso que ha dado no es pequeño, sino que está cargado de simbolismo: Heredeiros da Crus atesora más de 30 años de trayectoria y tiene en su haber un amplio repertorio cuyas canciones ya son la banda sonora de miles de personas. Así, los miembros de la banda aseguran que afrontan esta nueva etapa con la responsabilidad que merece todo lo construido y la que sienten con sus seguidores.
"Buscamos unha voz con personalidade, presenza no escenario e ganas de formar parte do que está por vir. Alguén con dispoñibilidade para ensaiar, viaxar e defender as cancións de Heredeiros da Crus", indica la banda, que pide a los candidatos que envíen por mensaje privado un vídeo cantando Quero Josar.
El grupo concluye su comunicado con un mensaje claro: "Sabemos de onde vimos. Agora toca descubrir cara onde imos".
La marcha de Maneiro
Javi Maneiro dejó Heredeiros da Crus en noviembre de 2025. La banda, sin vocalista, canceló los conciertos que tenía programados a la espera de decidir su futuro, algo que ha pospuesto hasta este verano. No son pocos los seguidores del grupo que han celebrado la noticia de que busca cantante, deseosos de volver a disfrutar de su energía sobre el escenario.
El cantante, por su parte, había presentado su nuevo álbum en 2024, con el que celebraba sus 10 años de carrera en solitario tras haber superado un accidente cerebrovascular que llevó al grupo a cancelar su gira 30 aniversario en 2022. Maneiro, sin embargo, señaló que este disco fue "premonitorio", ya que lo escribió ocho meses antes de tener el grave problema de salud que lo alejó de los escenarios.
"Despois de que che pase algo na túa vida que te fai pensar e dicir 'carallo, polos pelos esto se acaba', faiche pensar que o momento de ser feliz é agora. A vida pasa moi rápido e aínda que sexa duro provocar un cambio, a veces hai que facelo antes de que o teu corpo te obrigue", explicaba en una entrevista con Quincemil a raíz de la publicación de Un bonito despertar.