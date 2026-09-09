Noites na Cidade Vella regresa a A Coruña con nueve conciertos gratuitos en lugares singulares

La música clásica volverá a recorrer algunos de los espacios patrimoniales y culturales más destacados de A Coruña con la quinta edición de Noites na Cidade Vella. El ciclo se celebrará entre el 16 de septiembre y el 17 de octubre con nueve conciertos gratuitos y la participación de intérpretes y formaciones nacionales e internacionales.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y el presidente de la Fundación Rogelio Groba y director artístico del ciclo, Rogelio Groba Otero, presentaron este miércoles la nueva programación, que mantiene su apuesta por combinar música, patrimonio y divulgación cultural.

Entre los participantes de esta edición se encuentran Helix Trío, Mikhail Pochekin, Michail Lifits, Amatis Trío, Hrachya Avanesyan, Jean-Baptiste Doulcet y el pianista gallego Miguel Iglesias. A ellos se sumarán la Orquestra de Cámara Galega, formación residente del ciclo, y el Ensemble de la Fundación Groba.

"Desde el Gobierno de Inés Rey seguimos apostando por iniciativas que permitan acercar la música clásica a la ciudadanía y poner en valor espacios singulares de la ciudad", señaló Castro, quien destacó la consolidación de la iniciativa después de cinco ediciones.

De iglesias a teatros

Una de las particularidades de Noites na Cidade Vella es precisamente que los conciertos no se concentran en un único escenario. La programación permitirá recorrer diferentes puntos de A Coruña y disfrutar de las actuaciones en iglesias, teatros, auditorios y espacios culturales.

El Teatro Rosalía de Castro, la iglesia de Santiago, la iglesia de Santa Lucía, el auditorio de Afundación, el Teatro Colón, la Fundación Luís Seoane y la iglesia de los Dominicos serán los escenarios escogidos para esta quinta edición.

El Concello destaca que este formato permite unir la programación musical con el descubrimiento y puesta en valor del patrimonio de la ciudad. “Este ciclo permite ofrecer experiencias culturales únicas al tiempo que dinamiza algunos de los espacios más destacados de la Ciudad Vieja y del entorno histórico de A Coruña”, apuntó el concejal.

Nueve conciertos en un mes

La programación arrancará el 16 de septiembre en el Teatro Rosalía de Castro con Helix Trío. Tres días después, el 19 de septiembre, The Rest Project actuará en la iglesia de Santiago.

El calendario completo queda de la siguiente manera:

16 de septiembre | Teatro Rosalía de Castro: Helix Trío .

. 19 de septiembre | Iglesia de Santiago: The Rest Project .

. 22 de septiembre | Auditorio Afundación: Mikhail Pochekin y Michail Lifits .

. 26 de septiembre | Iglesia de Santa Lucía: Orquestra de Cámara Galega , dirigida por Rogelio Groba Otero.

, dirigida por Rogelio Groba Otero. 30 de septiembre | Teatro Colón: Amatis Trío .

. 3 de octubre | Fundación Luís Seoane: Ensemble de la Fundación Groba .

. 9 de octubre | Auditorio Afundación: recital de piano de Miguel Iglesias .

. 14 de octubre | Auditorio Afundación: Hrachya Avanesyan y Jean-Baptiste Doulcet .

. 17 de octubre | Iglesia de los Dominicos: Orquestra de Cámara Galega, dirigida por Rogelio Groba Otero.

La Orquestra de Cámara Galega será la encargada de cerrar la quinta edición el 17 de octubre, después de un mes de actuaciones repartidas por diferentes espacios de la ciudad.

Todos los conciertos serán gratuitos hasta completar el aforo de cada uno de los escenarios.