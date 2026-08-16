La Semana Clásica regresa a A Coruña con cinco noches de música en María Pita

La Orquestra de Cámara de Galicia en una foto de achivo Concello da Coruña

La música clásica tomará el relevo en la plaza de María Pita dentro de la programación de las fiestas de A Coruña. La Semana Clásica regresará entre el 18 y el 23 de agosto con cinco conciertos gratuitos, todos ellos programados a las 21:00 horas, y más de 300 intérpretes que pasarán por el escenario instalado frente al Palacio Municipal.

La propuesta reunirá a algunas de las principales formaciones musicales de la ciudad y abarcará estilos que irán desde el repertorio sinfónico y la música española hasta los boleros y las grandes bandas sonoras cinematográficas.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó que esta cita permite acercar la música clásica a la ciudadanía en un espacio abierto y, al mismo tiempo, poner en valor el nivel de las formaciones locales.

Los boleros abrirán la programación

La Semana Clásica comenzará el martes 18 de agosto con la Orquestra Gaos, que llevará a María Pita el proyecto Boleros Sinfónicos. La formación estará acompañada por los tenores Celso Albelo y Pancho Corujo y la soprano Candelaria Hernández para realizar un recorrido por algunos de los grandes clásicos del género.

Un día después, el miércoles 19, será el turno de la Orquestra de Cámara de Galicia con Una noche española. Bajo la dirección de Rogelio Groba Otero y con el pianista Pablo Diago Busto, el programa incluirá composiciones de Rogelio Groba, Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla.

La programación hará una pausa el jueves y regresará el viernes 21 de agosto de la mano de la Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia. Dirigida por Alejandro Posada, presentará América, un recorrido musical por el continente americano, con piezas de compositores como Leonard Bernstein, José Pablo Moncayo, Arturo Márquez, Alex Tovar, Santiago Castellanos y Alberto Ginastera.

La Sinfónica homenajeará a Manuel de Falla

Una de las citas destacadas llegará el sábado 22 de agosto con la Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG). Roberto González-Monjas estará al frente de la formación y el pianista Javier Perianes participará como solista en un concierto concebido como homenaje a Manuel de Falla por el 150 aniversario de su nacimiento.

El programa combinará obras del compositor gaditano con piezas de Fernando Buide y Joaquín Turina.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, calificó la propuesta como una de las programaciones "más ambiciosas" de la Semana Clásica de los últimos años y destacó la participación de las entidades culturales de la ciudad.

De "Titanic" a "Mar adentro" para cerrar la Semana Clásica

El broche llegará el domingo 23 con la Banda Municipal de Música de A Coruña y el espectáculo Grandes corales de película. Más de un centenar de músicos e intérpretes participarán únicamente en esta última cita.

La Banda Municipal estará acompañada por la Coral El Eco, el Coro Gaos, el grupo de gaitas de Cántigas da Terra y la cantante coruñesa Irene Cerqueiro.

El cine protagonizará el repertorio de la última noche, con música de películas como Titanic, El bueno, el feo y el malo, Excalibur, El mago de Oz y Mar adentro. Las interpretaciones estarán acompañadas, además, por proyecciones audiovisuales de gran formato.

De esta forma, la plaza de María Pita continuará siendo uno de los principales escenarios de las fiestas de agosto, aunque cambiará los conciertos de música popular de las últimas jornadas por cinco noches dedicadas a la música clásica y sinfónica.