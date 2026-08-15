LG1DO actuará en BEATOUT week 2026 de A Coruña: "Todos debemos expresar lo que sentimos"

El cantante forma parte del cartel de este proyecto que se celebra del 17 al 23 de agosto en la ciudad herculina, con los conciertos principales programados del 20 al 22 en el parque de Santa Margarita

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Quedan poco más de dos semanas para que el parque de Santa Margarita acoja uno de los proyectos musicales más esperados del verano: BEATOUT week 2026. La cita coruñesa celebrará su sexta edición del 17 al 23 de agosto, con sus conciertos principales entre el 20 y el 22 en este enclave tan especial de la mano de artistas que dejan huella en la música urbana.

Y es que la sexta edición de Beatout ha crecido como Beatout week, una semana de programación en A Coruña con conciertos, contenidos y actividades paralelas todavía por desvelar. La semana Beatout, de esta forma, mira hacia las nuevas voces, las tendencias que están por llegar y los artistas que ya están moviendo la conversación musical.

Santa Margarita no será ajeno a todo ello. Tres días, un solo escenario y ningún concierto solapado. Así se presentan los conciertos principales de Beatout week 2026, que contará entre otros con la actuación de LG1DO, el artista que decidió poner Santa Comba en el mapa y hacer cantar en gallego a todo el país.

Hablamos con el joven a unos días de que haga vibrar A Coruña con una actuación que promete quedarse en la memoria del público.

LG1DO actuará en BEATOUT week 2026. Cedida

Hace un año eras un chaval que hacía canciones en su habitación. Hoy estás girando, Apple Music te señala como una de las promesas del país y todo el mundo habla de ti. ¿En qué momento pensaste: "vale, esto ya no es un juego"?

La verdad es que viéndolo así es una locura, no me ha dado tiempo a asimilar todo esto. Cuando saqué Frente a Frente empecé a ver que la gente conectaba con mis letras, mis melodías y mi forma de ver el mundo, por lo que ahí me comencé a plantear todo.

¿Qué ha sido lo más raro que te ha pasado desde que empezó todo?

Pues no creo que exista algo en concreto, pero el hecho de que artistas que escuchaba me tengan en cuenta y tener que normalizar todo esto es lo más raro y loco.

¿Sientes que ahora tienes que medir más lo que dices o todavía puedes ser igual de espontáneo, seguir comportándote como un chaval de 18 años?

Depende a lo que nos queramos referir con espontaneidad, sigo siendo un chaval de 18 normal y corriente pero siempre tengo que ser consciente de que mi opinión tiene un peso distinto al de antes y todo lo que digo está expuesto a todo tipo de críticas.

"LG1DO es un retrato personificado de una parte de la generación a la que doy voz. Lo que narra LG1DO y lo que vive Saúl son cosas que podría vivir cualquiera y si no, está expresado para que cualquier persona pueda conectar" LG1DO, cantante

¿Qué porcentaje de LG1DO hay en tus canciones y cuánto hay del retrato de la generación a la que le das voz?

Pues sinceramente no veo lógico separarlo; LG1DO es un retrato personificado de una parte de la generación a la que doy voz. Lo que narra LG1DO y lo que vive Saúl son cosas que podría vivir cualquiera y si no, está expresado para que cualquier persona pueda conectar.

Hay quien dice que nuestra generación siente mucho pero cuenta poco. Tú haces justo lo contrario: conviertes emociones en canciones. ¿Crees que la música está sustituyendo conversaciones que no sabemos tener?

No sé si puedo afirmarlo pero sería un orgullo; todos debemos expresar lo que sentimos de una forma u otra y si mis canciones pueden ayudar a soltar lo que llevamos dentro, mi objetivo está cumplido.

¿Qué crees que preocupa realmente a la gente de 18 años y la gente mayor no termina de entender?

Cualquier problema de una persona de 18 años puede ser infravalorado por alguien más adulto por el mero hecho de tener más experiencia y me parece una falta de empatía notable. Es verdad que muchas cosas pueden parecer niñeces pero siempre ayuda escuchar a alguien que pasa por lo mismo y que lo expresa con la intensidad con la que tú mismo la sientes.

Todo el mundo habla sobre ti como "la nueva promesa". ¿Eso motiva o pesa?

Motiva definitivamente. No creo que deba sentir presión; tengo 18 y casi no llego a las 10 canciones fuera, tengo todo a mi favor. Con esto no digo que todo esté controlado ni que no sienta presión, de hecho lo paso mal a veces, pero pensándolo en frío debo valorar todo esto, aprovecharlo y preocuparme de lo que está en mis manos solamente.

"Con el tiempo y después de muchas charlas y reflexiones, siento que el gallego es el idioma más bonito del mundo y es el idioma con el que mayoritariamente me expreso en mi día a día, pero eso no quiere decir que no use otras lenguas a la hora de crear" LG1DO, cantante

Desde que empezaste a despuntar, ¿has sentido que, además de hacer buena música, también se espera de ti que representes al gallego o a toda una escena? ¿Es una responsabilidad que llevas con orgullo o a veces pesa?

Sí que es verdad que cuando empecé sentía como una "amenaza" que, en parte, me veía con una especie de obligación a cantar en gallego. Con el tiempo y después de muchas charlas y reflexiones, siento que el gallego es el idioma más bonito del mundo y es el idioma con el que mayoritariamente me expreso en mi día a día, pero eso no quiere decir que no use otras lenguas a la hora de crear. Me parece que solo le aporta riqueza y belleza.

Sacaste Sobresaliente justo cuando terminabas la PAU. ¿Alguna vez te ha dado la sensación de que ahora también te exigen sacar un sobresaliente en cada canción?

Esa sensación la tengo en todo a todas horas, de ahí el nombre de la mixtape. Debo echarme la culpa porque soy yo el que se exige de esa forma. Aunque siempre nos debemos exigir darlo todo en cada acción, no podemos exigir unos resultados porque, en este caso, no los controlamos.

¿Qué nota se pondría LG1DO ahora mismo? ¿Otro sobresaliente?

Sí, me pondría un sobresaliente porque lo estoy dando todo y estoy llevando bien el giro drástico que ha dado mi vida en meses.

¿Crees que todavía hay quien escucha una canción en gallego con prejuicios antes incluso de darle al play?

Pues, por desgracia, seguramente sí, aunque gracias a esta nueva ola de artistas, cada vez son menos las personas que evitan canciones por estar en gallego.

¿Hay algún artista del cartel al que tengáis especial curiosidad por ver en directo?

Pues a algunos ya los he visto pero tengo ganas de ver a Akriila.