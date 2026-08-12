El tardeo más goloso de Galicia se celebra este verano con música de los 90 y los 2000

PICAPOP celebra su primera edición este 14 de agosto y la segunda el próximo 19 de septiembre. Dos eventos en las provincias de Pontevedra y A Coruña que pondrán a bailar al público con música de los 90 y los 2000: disfruta de las canciones que te sabes de principio a fin y cero preocupaciones

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Sanxenxo y A Coruña serán las sedes de uno de los eventos más golosos del verano: PICAPOP. El tardeo más dulce se celebra este viernes 14 de agosto en el municipio pontevedrés y el próximo sábado 19 de septiembre en A Coruña. Dos fechas para marcar en el calendario y pasárselo en grande con la música que pone a bailar a generaciones de personas.

Pop, dance, punk-pop y reggaeton old school serán los protagonistas de esta gran fiesta que reunirá a DJs nacionales en ambos emplazamientos. Con el océano Atlántico como telón de fondo, los dos municipios acogerán el tardeo que nadie quiere perderse este verano. ¿Qué más se puede pedir?

Y es que PICAPOP está pensado para poner a bailar a miles de personas al ritmo de la música de los años 90 y 2000 y contará con una bonita decoración inspirada en las chucherías: gominolas, piruletas, nubes... El evento que cada verano llena de color varias ciudades estará este 2026 en Sanxenxo y A Coruña.

Cartel de PICAPOP en A Coruña. Cedida

Una explosión de nostalgia mientras los grandes temazos de los 90 y los 2000 se suceden. Todo está preparado para cantar a grito pelado, bailar como en el patio del instituto y volver a casa a una hora decente (o no).

Del CD al MP3, del Messenger a Fotolog, la banda sonora de la adolescencia de miles de personas sonará en Sanxenxo y A Coruña sin anuncios. Todo ello en un "ambientazo candy" con nubes, confeti y más azúcar que el kiosko del barrio. ¡Nadie se lo querrá perder!

La programación de PICAPOP está pensada para disfrutar del ambiente festivo durante la tarde, combinando grandes éxitos del pop español e internacional. Sanxenxo y A Coruña ya tienen fecha y hora de inicio de la fiesta más dulce del verano:

Sanxenxo : viernes 14 de agosto a las 20:00 horas en Costa Feira

: viernes 14 de agosto a las 20:00 horas en Costa Feira A Coruña: sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas en el puerto

Todo ello, además, con el dulce como uno de los grandes protagonistas.

Cartel de PICAPOP en Sanxenxo. Cedida

Un tardeo junto al mar con los amigos de siempre, las canciones que te sabes de principio a fin y cero preocupaciones. El plan perfecto para pasárselo en grande este verano en Galicia.

Las entradas, ya a la venta

¿No te quieres perder PICAPOP? Las entradas para pasártelo en grande en los eventos de Sanxenxo y A Coruña ya están a la venta. ¡Corre a reservar la tuya!

Las localidades para disfrutar de PICAPOP en Sanxenxo se pueden comprar por 10 euros más gastos de gestión. La venta se realiza a través de la web de Son&Mar y los usuarios podrán descargarlas, al mismo tiempo que recibirán un correo electrónico de confirmación.

Las personas interesadas en disfrutar de este tardeo tan especial en A Coruña, por su parte, también pueden comprar las localidades a través de la web. Los primeros tramos ya están agotados, y actualmente las entradas van desde 18 euros, aunque también quedan disponibles localidades para acceder al backstage: barra, puesto de comida y baños propios desde 40 euros.

Dos emplazamientos y el mismo espíritu: disfrutar de la fiesta más dulce del verano con la música que más mueve al público. Con los grandes temazos musicales de los 90 y los 2000 unidos a las chucherías favoritas de los gallegos, nada puede fallar.