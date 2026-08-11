La Diputación de A Coruña pone música al eclipse total con cuatro conciertos gratuitos

La provincia de A Coruña tiene todo preparado para vivir este miércoles, 12 de agosto, una jornada excepcional. El esperado eclipse total de Sol será el gran protagonista de la tarde y reunirá a miles de personas en diferentes puntos del territorio para contemplar un fenómeno astronómico que ha provocado durante meses preparativos, dispositivos especiales de seguridad y actividades divulgativas.

Pero la jornada no terminará cuando vuelva la luz. Una vez finalizado el acontecimiento astronómico, la música tomará el relevo con cuatro conciertos organizados por la Diputación de A Coruña en otros tantos municipios de la provincia.

Luar na Lubre, Milladoiro, Susana Seivane y Treixadura serán los encargados de poner banda sonora al final de una jornada histórica. Las cuatro actuaciones comenzarán a partir de las 21:30 horas, una vez concluido el eclipse.

Cuatro conciertos después del eclipse

En Valdoviño, la celebración tendrá como escenario la explanada de la playa de A Frouxeira, donde actuará Luar na Lubre. El grupo coruñés llevará su música de raíz celta a uno de los puntos costeros desde los que se espera que numerosas personas sigan el fenómeno.

Milladoiro será el protagonista en Muros, con un concierto programado en la Alameda de Esteiro, mientras que Susana Seivane actuará en el Paseo Calafigueira de Fisterra.

La cuarta cita será en As Pontes, donde Treixadura ofrecerá su actuación junto al lago de As Pontes, otro de los espacios escogidos para prolongar la celebración más allá del eclipse.

Los cuatro conciertos forman parte de la programación diseñada por la Diputación de A Coruña con motivo del eclipse total de Sol y permitirán continuar la jornada a partir de las 21:30 horas en cuatro puntos diferentes de la provincia.