Sés planta en A Coruña su "semente de vencer" en un concierto muy reivindicativo a orillas de Riazor

Concierto de Sés en el Festival Noroeste de A Coruña. Carmen G. Mariñas

El Festival Noroeste Estrella Galicia cierra este sábado sus conciertos en la playa de Riazor y lo hace con la música de Sés, uno de los nombres más destacados de esta jornada.

Su estilo de rock, blues y folk, pero sobre todo, de referencia en la música gallega contemporánea, fue el encaje perfecto para el Noroeste, con un público que disfrutó del concierto de principio a fin.

Con el sol cayendo, Sés subía al escenario de Riazor pasadas las 21:00 horas.

El directo arrancó con Humanamente y Espiña, que empezaron a animar a los espectadores que iban llenando cada vez más el arenal.

"Boas noites Coruña!", exclamó la artista antes de dedicar Con tambores de mar a "todas as crianzas, para que saiban que se pode facer música en galego" y defendiendo también la música hecha por mujeres.

Atardecer en Riazor durante el concierto de Sés en el Festival Noroeste. Carmen G. Mariñas

El ailalalá sonaba por los altavoces y en las gargantas de los asistentes, que no dudaron en sumarse a la cantante.

La artista combinó su repertorio con mensajes reivindicativos que forman parte también del ADN de las letras de sus canciones.

"Señoras, é obrigatorio ter a misma cantidade de coláxeno con 60 que con 12", bromeó antes de ponerse más seria y reivindicar que "eu teño 43 paos coma 43 soles. E non me da ningunha vergoña. Aspiro a ter 100 e seguir subida a un escenario con 100. Eu non estou aquí para parecerlle guapa a ninguén nin para erotizar a ninguén. Estou para que admiren o meu talento e a miña capacidade de pensar".

Acto seguido, Sés interpretó A única señora.

El concierto continuó con "e que importa, meu ben, que morramos, se deixamos semente de vencer?" de su tema Semente.

El concierto, que se extendió durante más de hora y media, remató con Tempestades y Canto aquí con el público totalmente entregado.

Antes de la actuación de Sés, pasó por este escenario Zënzar.

Esta no era la primera vez de los de Meirama en el Noroeste, donde ya actuaron en 2024.

En esta ocasión llevaron su rock al escenario grande del festival. Sobre él interpetaron canciones como Tempos Novos, Tou desfeito y Parabéns para terminar con Tiven un bar.

La música de esta jornada comenzó ya por la mañana.

Antes de los conciertos en la playa, O Portiño se convirtió en escenario para varias sesiones.

Por la mañana fue el turno de Sofieperies, mientras que por la tarde Saya DJ se encargó de poner la música en este otro enclave del festival.

La noche termina en Riazor con los británicos Echo & the Bunnymen.

Los últimos en actuar serán los colombianos Bomba Estéreo, en un concierto que arrancará a las 01:00 horas.

El Noroeste se despide este domingo

El Festival Noroeste despedirá este domingo su presente edición.

Lo hará con una programación en los jardines de Méndez Núñez acogen los espectáculos del 'Noroestiño', pensados para el público familiar.

También habrá doble cita en O Portiño con Rey DJ y La Yaya DJ y Monkey Mambo Club.

Xosé A. Touriñán y David Perdomo serán los encargados de poner el broche al festival con el espectáculo 'Amoriños' en el parque de Santa Margarita a las 21:00 horas.