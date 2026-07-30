Colas desde la madrugada para ver a Romeo Santos y Prince Royce en A Coruña: "Tengo tatuadas sus firmas"

Fans de Romeo Santos y Prince Royce esta mañana a las puertas del muelle de Batería de A Coruña. Quincemil

Todavía faltan algo menos de 12 horas para que Romeo Santos y Prince Royce se suban al escenario del muelle de Batería de A Coruña, donde hacen parada dentro de su gira europea Mejor Tarde Que Nunca. Sin embargo, desde la pasada noche, una docena de fans hacen ya cola a la puerta del recinto para ver de cerca a sus artistas favoritos.

Dayanne, Andrea, Enerith, Sara, Marjori, Luis, Gema, Luis, Lili y Paula lo tienen todo preparado para el tiempo de espera antes del concierto. Entre sillas, esterillas y neveras con comida, bebida e incluso chuches, pasan hoy las horas con la esperanza de tener esta noche el mejor sitio.

"Llegamos sobre las 05:30 de la mañana", explican, aunque alguna de ellas ya pasó aquí la noche.

Casi todos son fans de los dos artistas, aunque Romeo Santos es el que despierta más admiración. Llevan siguiendo su música muchos años, desde que el cantante era vocalista de Aventura.

Entre los grupos de amigos, hay quienes verán hoy por primera vez a Santos en A Coruña, aunque otras ya tuvieron oportunidad de ir a un concierto suyo en el Coliseum.

"Yo sé que voy a llorar porque es la primera vez que lo veo", admite una de las fans.

También están quienes, como Marjori, suman con este un nuevo concierto del tour de este año. "Es el sexto al que voy y todavía me queda uno más. El primero fue el pasado 25 de junio, en Sevilla", cuenta.

Para conmemorar el concierto, hay quienes llevan la camiseta oficial de la gira, y otros, como uno de los Luises, decidieron crear una camiseta propia para su grupo.

Fans con las camisetas de Romeo Santos y Prince Royce en A Coruña. Quincemil

Después de años siguiendo a los artistas, han podido conocerlos en otras ocasiones en meet & greets en los que se sacaron fotos con ellos y les pidieron sus firmas.

Marjori llegó a tatuárselas en el brazo: "Fuimos a una entrevista en una radio, les pedí que me firmaran los dos y me lo tatué al día siguiente".

Organización propia

También en la piel, aunque de manera temporal, estos fans se están organizando anotándose el tipo de entrada que tienen y su orden de llegada.

"Lo hacemos habitualmente en los conciertos. Nos vamos poniendo el número y organizando según llegamos", señalan.

Los fans de Romeo Santos y Prince Royce en A Coruña se anotan el tipo de entrada y su orden de llegada en el brazo. Quincemil

Para la cita de esta noche "esperamos estar en primerísima fila. Que nos caiga el sudor", bromean.

Junto a ellas, María y Andrés, de la organización del concierto, coordinan cómo será la entrada.

"Hace tiempo que se organiza de esta manera. Ya sale de ellos el sistema de los números", indican, mientras que explican que seguirán frente a las puertas del recinto "para darles agua, preguntarles si necesitan algo y tratar de que estén cómodos". Una vez abran las puertas, solamente podrán entrar de dos en dos.

Los fans acaban con una doble petición.

"La última bachata estamos deseando que la cante, pero nunca la canta porque es muy triste. Pero yo quiero llorar en vivo", confiesa una de ellas mientras el resto asiente.

Y la segunda, un favor: "Si hablas con él dile que nos envíe el selfie que nos sacamos en Madrid. Llevamos esperándolo desde enero".

Haya foto o no, lo cierto es que esta noche será especial para estos grupos de fans que, en esta y otras colas, ya se han convertido en amigos.

"Cada vez que los vemos sentimos la misma ilusión. Hoy lloraremos, gritaremos y cantaremos", resumen