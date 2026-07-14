Mar de Fondo celebra su décimo aniversario en A Coruña tocando en el Noroeste Estrella Galicia y el Flores Rock

La doble presencia en dos de los principales festivales gratuitos de A Coruña llega pocos meses después de la publicación de su cuarto trabajo discográfico,

La banda coruñesa Mar de Fondo protagonizará uno de los años más importantes de su trayectoria al formar parte de los carteles del Noroeste Estrella Galicia y del Flores Rock durante 2026.

La doble presencia en dos de los principales festivales gratuitos de A Coruña coincide con el décimo aniversario del grupo y llega pocos meses después de la publicación de su cuarto trabajo discográfico, Lo llamaban rock’n’roll.

La formación afronta esta temporada en un momento de consolidación artística tras una década de actividad ininterrumpida, marcada por la publicación de cuatro álbumes, cientos de conciertos y una evolución constante dentro de la escena del rock gallego.

Uno de los hitos recientes de la banda tuvo lugar el pasado 18 de abril en la Sala Garufa, donde presentó oficialmente Lo llamaban rock’n’roll ante un lleno absoluto. Las entradas para el concierto se agotaron más de dos meses antes de la actuación, confirmando el respaldo de un público que ha acompañado al grupo desde sus inicios.

El nuevo disco también ha supuesto un paso adelante en el plano creativo gracias a Percebeiro, una de las composiciones más destacadas del álbum. En ella, Mar de Fondo comparte protagonismo con la Orquesta Sinfónica de Galicia, el multinstrumentista Abraham Cupeiro y el compositor José Cancela, en una colaboración que fusiona el rock con la música sinfónica y amplía el horizonte sonoro de la banda.

Gira nacional

Tras la publicación del álbum, las nuevas canciones han comenzado a formar parte del repertorio habitual del grupo en diferentes escenarios de Galicia. Además, la formación iniciará el próximo mes de septiembre una gira nacional con la que llevará su directo a distintos puntos del país.

Antes de ese nuevo recorrido, Mar de Fondo será una de las bandas presentes en el Noroeste Estrella Galicia, considerado uno de los festivales gratuitos de referencia en España y uno de los principales acontecimientos culturales del verano coruñés. También participará en el Flores Rock, un evento nacido en el Barrio de las Flores y organizado gracias a la implicación vecinal, que se ha consolidado como una de las citas más representativas de la escena musical local.

La presencia simultánea en ambos festivales supone un nuevo reconocimiento para una banda que ha desarrollado toda su trayectoria desde A Coruña y que, diez años después de su creación, se ha convertido en uno de los nombres propios del panorama rock de la ciudad.