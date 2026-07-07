SOLPORtiño regresa a La Tita Rivera de A Coruña con cuatro conciertos gratuitos en agosto

La Tita Rivera O Portiño volverá a acoger este verano una nueva edición de SOLPORtiño, el ciclo de conciertos al aire libre que une música en directo y atardeceres frente al Atlántico. La programación, que alcanza su cuarta edición, reunirá durante el mes de agosto a Gauchito Club, Moni Motes, Luis Fercán y Drugos, con actuaciones gratuitas que comenzarán a las 19:30 horas.

El cartel arrancará el 2 de agosto con Gauchito Club, continuará el 11 de agosto con Moni Motes, seguirá el 18 de agosto con Luis Fercán y se cerrará el 25 de agosto con Drugos.

Los conciertos serán de acceso libre y se celebrarán en la terraza de La Tita Rivera O Portiño. Debido a la previsión de asistencia, durante los días de actuación no se admitirán reservas de mesa.

Desde su estreno en 2023, SOLPORtiño se ha consolidado como una de las propuestas musicales del verano en A Coruña. En sus anteriores ediciones han pasado por este escenario artistas como Vega, Tulsa, Eladio y los Seres Queridos o Álex Ferreira, convirtiendo este enclave junto al mar en un punto de encuentro para disfrutar de la música en directo al atardecer.