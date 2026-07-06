La Romería dos Castros de A Coruña volverá a llenar de música y tradición el parque de San Diego

La Romería dos Castros volverá este verano al parque de San Diego con tres jornadas de música tradicional, actividades populares y convivencia vecinal. La cita, que se celebrará del 17 al 19 de julio, fue presentada este lunes por el concejal de Cultura, Gonzalo Castro; el presidente de la Asociación de Vecinos Oza-Gaiteira-Os Castros, Paulo Sexto; y los músicos Bieito Romero, fundador de Luar na Lubre, y Xurxo Fernandes, dos de los grandes protagonistas del cartel.

Durante la presentación, todos coincidieron en destacar la importancia de mantener vivas unas fiestas que nacen desde el propio barrio. "Lo que queremos es hacer barrio", resumió Paulo Sexto, quien defendió la cultura como "un derecho y una herramienta de transformación social". El presidente vecinal explicó que la asociación trabaja para recuperar el espíritu de las antiguas fiestas populares, aquellas en las que "los vecinos se ayudaban los unos a los otros".

En la misma línea se expresó Gonzalo Castro, que puso en valor el carácter vecinal de la romería y el compromiso de la asociación por mantener vivo el patrimonio cultural gallego. "Las cosas con dimensión y grandeza nacen desde abajo", señaló el concejal, quien reivindicó el apoyo del Concello a este tipo de iniciativas por su capacidad para fortalecer la identidad de los barrios.

Uno de los conciertos más esperados será el de Luar na Lubre, que actuará el sábado 18 en pleno año de celebración de su 40 aniversario. Bieito Romero confesó sentirse especialmente ilusionado por regresar a un barrio con el que mantiene un vínculo personal desde su juventud.

"Es muy importante hacer barrio", afirmó, antes de adelantar que el grupo combinará sus temas más conocidos con algunas de las canciones inéditas que formarán parte del nuevo trabajo conmemorativo de sus cuatro décadas de trayectoria.

También Xurxo Fernandes, que actuará en la jornada inaugural, destacó el simbolismo de unas fiestas centradas en el barrio donde crecieron parte de sus raíces familiares. Para el músico e investigador, la música tradicional tiene la capacidad de "hacer pueblo" y de tender puentes entre culturas, una filosofía que trasladará al escenario con un espectáculo que explora las conexiones entre la tradición gallega y el Mediterráneo.

La programación arrancará el viernes 17 con el pasacalles de Cántigas da Terra y el pregón de Maika y Willy Sieiro Vázquez, hijos de Víctor Sieiro, histórico impulsor del fútbol sala femenino en A Coruña.

Durante el fin de semana también actuarán Tres Pesos, Maghúa, Acordeireta, Donaire, Pan Sen Fron y la Orquestra Pantasma, además de celebrarse comidas populares, juegos tradicionales y otras actividades pensadas para todas las edades.

Organizada por la Asociación de Vecinos Oza-Gaiteira-Os Castros con la colaboración del Concello, la Romería dos Castros volverá a convertir el parque de San Diego en un punto de encuentro para los vecinos a través de la música, la tradición y la vida comunitaria.