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Festival de Ortigueira 2026: la guía definitiva con todos los conciertos, horarios, artistas y actividades
Del 8 al 12 de julio, Ortigueira volverá a convertirse en la capital internacional de la música celta con cinco días de conciertos gratuitos, talleres, pasacalles, teatro, actividades infantiles y una previsión de hasta 100.000 asistentes si el tiempo acompaña
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El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira está a punto de regresar con una nueva edición que volverá a convertir a la localidad coruñesa en la capital de la música folk de las naciones celtas. Del 8 al 12 de julio, miles de personas disfrutarán de cinco jornadas repletas de conciertos, actividades culturales y propuestas para todos los públicos en uno de los eventos más importantes del verano gallego.
Aunque inicialmente algunas referencias públicas situaban el festival entre el 9 y el 12 de julio, la organización confirmó a Quincemil que la programación comenzará un día antes. Durante esa primera jornada tendrán lugar los primeros conciertos en la Vila Celta, un espacio que este año cobrará todavía más protagonismo. "La Vila Celta ganará en cantidad y en calidad de oferta, constituyéndose como un segundo escenario del Festival", destacan desde el equipo de prensa del festival.
La organización insiste en que el objetivo sigue siendo ofrecer una experiencia que vaya mucho más allá de la música en directo. Por ello, la programación volverá a incluir obradoiros, pasacalles, actividades familiares, la feria de artesanía, el PequeFest, el Festival no Teatro y numerosas propuestas paralelas. "Cada edición incorpora ajustes y nuevas propuestas para seguir enriqueciendo esa experiencia", señalan.
Junto a la programación cultural, el festival también ha introducido mejoras organizativas para facilitar la estancia de los asistentes. "Como en cada edición, el Festival ha trabajado para reforzar los servicios destinados al público", indica el equipo de prensa. Aseguran que se ha prestado "especial atención a aspectos como la movilidad, la organización de las zonas de descanso, la accesibilidad y la calidad de los servicios disponibles".
Las expectativas son muy positivas
Equipo de prensa del Festival de Ortigueira
El objetivo, añaden, pasa por "seguir mejorando la experiencia de los asistentes y responder al crecimiento y la consolidación del Festival como una de las grandes citas culturales del año".
Las previsiones para esta edición también son optimistas. "Las expectativas son muy positivas", afirman, confiando en registrar una asistencia similar a la de los últimos años o incluso superior si el tiempo acompaña.
Al tratarse de un festival gratuito, recuerdan que resulta "muy difícil, por no decir imposible", calcular la afluencia con antelación. Aun así, consideran que, si las condiciones meteorológicas son favorables, el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira volverá a reunir alrededor de 100.000 visitantes durante sus cinco jornadas.
Programación del miércoles 8 de julio
Vila Celta
- 20:00 horas - Mirlo
- 21:45 horas - Os Netos do Escribano
- 23:15 horas - Arthur & Kerran
Programación del jueves 9 de julio
- 12:00 horas - Obradoiro de baile galego
- 12:00 horas - B.G. O Pichel
- 12:30 horas - North Coast Irish Dance (Plaza Isabel II)
- 13:00 horas - Grupo de Gaitas Axóuxere de Roupar
- 13:30 horas - Caledonian Cowboy Collective Pipe Band
- 16:00 horas - Banda de Gaitas de Ladrido
- 17:00 horas - Lar Gallego de Sevilla
- 17:00 horas - Obradoiro de baile irlandés (IES Ortigueira)
- 17:00 horas - "O valor do noso" (Teatro de Beneficencia)
- 18:00 horas - Grupo de Gaitas Axóuxere de Roupar
- 18:00 horas - Bagad de Vannes Melinerion
- 20:00 horas - Inauguración oficial (Plaza Isabel II)
Escenario Estrella Galicia
- 21:00 horas - Gamelas e Anduriñas
- 21:45 horas - Leni Pérez & SeKadra
- 22:45 horas - JDC
- 23:45 horas - Aérokorda
- 00:45 horas - Lúnasa
- 02:15 horas - Noon
Vila Celta
- 14:00 horas - Caledonian Cowboy Collective Pipe Band
- 19:30 horas - Grupo de Gaitas Axóuxere de Roupar
- 21:15 horas - Os Carecos
- 22:45 horas - Ailá
Programación del viernes 10 de julio
- 09:00 horas - IX Obradoiro de Fotografía Documental de Rúa
- 10:00 horas - Exposición fotográfica Celtic Nations (Concello de Ortigueira)
- 12:00 horas - Obradoiro de baile bretón (IES Ortigueira)
- 12:00 horas - G.E. L'Oriente Llacín
- 12:00 horas - Presentación del libro As cantareiras (Teatro de Beneficencia)
- 12:30 horas - Airiños do Paseo de Colón
- 13:00 horas - Charanga O Pichel
- 13:00 horas - Bagad de Vannes Melinerion
- 16:00 horas - B.G. Saxum
- 17:00 horas - Obradoiro de baile irlandés (IES Ortigueira)
- 17:00 horas - Bandina Los Marnuetos
- 17:00 horas - Exposición Celtic Nations (Concello de Ortigueira)
- 18:00 horas - Caledonian Cowboy Collective Pipe Band
- 18:00 horas - PequeFestival: Concierto tributo Lembra Xabarín
- 19:00 horas - A.C. Xermolos
- 19:00 horas - A.C. Sadeo
- 19:00 horas - Felisa Segade y Montse Ribera: Axudádeme a cantar (Teatro de Beneficencia)
Escenario Estrella Galicia
- 21:30 horas - A.C. Troula do Ortegal
- 22:15 horas - Escola de Gaitas de Ortigueira
- 23:30 horas - Xara
- 00:45 horas - Yves Lambert Band
- 02:15 horas - Rubén Alba
Vila Celta
- 13:00 horas - A.C. Gamelas e Anduriñas
- 14:00 horas - Charanga O Pichel
- 18:30 horas - Bandina Los Marnuetos
- 19:15 horas - Caledonian Cowboy Collective Pipe Band
- 20:00 horas - A.C. Xermolos
- 21:30 horas - Rellume
- 23:00 horas - DJ Fonte
Programación del sábado 11 de julio
- 09:00 horas - IX Obradoiro de Fotografía Documental de Rúa
- 10:00 horas - Exposición fotográfica Celtic Nations (Concello de Ortigueira)
- 12:00 horas - A.C. Sadeo
- 12:00 horas - Obradoiro de baile asturiano (IES Ortigueira)
- 12:00 horas - Bandina Los Marnuetos
- 12:30 horas - Cántigas Novas (Teatro de Beneficencia)
- 13:00 horas - Banda de Gaitas O Pichel
- 13:00 horas - 7 Ferrados
- 16:00 horas - B.G. Saxum
- 16:00 horas - Obradoiro de empalletado, afinación e ornamentación (Escola de Gaitas)
- 16:00 horas - Obradoiro de percusión miúda (IES Ortigueira)
- 17:00 horas - Exposición fotográfica Celtic Nations (Concello de Ortigueira)
- 17:00 horas - 7 Ferrados
- 17:00 horas - Obradoiro de baile galego (IES Ortigueira)
- 18:00 horas - Caledonian Cowboy Collective Pipe Band
- 18:00 horas - PequeFestival: Parabéns para nós!
- 19:00 horas - G.E. L'Oriente Llacín
- 19:00 horas - Eilbhe (Teatro de Beneficencia)
Escenario Estrella Galicia
- 21:00 horas - Banda de Gaitas de Ladrido
- 21:45 horas - North Coast Irish Dance
- 23:00 horas - Bagad de Vannes Melinerion
- 00:15 horas - Solas
- 01:30 horas - Anxo Lorenzo
- 03:00 horas - Valtos
Vila Celta
- 14:00 horas - 7 Ferrados
- 13:00 horas - Bandina Los Marnuetos
- 20:00 horas - Rubén Alba & Nel de Prunea
- 21:30 horas - Québec Connection
- 23:00 horas - Lidia India
Programación del domingo 12 de julio
- 09:00 horas - IX Obradoiro de Fotografía Documental de Rúa
- 10:00 horas - Exposición fotográfica Celtic Nations (Concello de Ortigueira)
- 11:30 horas - Desfile das Nacións Celtas
- 17:00 horas - North Coast Irish Dance (Plaza Isabel II)
- 17:00 horas - Exposición fotográfica Celtic Nations (Concello de Ortigueira)
- 17:00 horas - Vai Rañala Meu
- 18:00 horas - PequeFestival: A viaxe feliz de Ramón Sanfiz
- 18:00 horas - Tumba e Dálle
- 18:00 horas - Troula do Ortegal (Biblioteca)
Vila Celta
- 18:30 horas - Vai Rañala Meu
- 20:00 horas - Eilbhe
- 21:30 horas - Bébert Band
- 23:00 horas - Anxo Lorenzo