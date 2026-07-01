El festival de Galicia con chefs con estrellas Michelin y un cartel con la mejor música: así es PortAmérica

Hablar de PortAmérica es hablar de grandes conciertos, de artistas nacionales e internacionales y de uno de los festivales imprescindibles del verano en Galicia. Pero hay algo que lo diferencia del resto y que, edición tras edición, consigue sorprender incluso a quienes ya lo conocen: aquí la gastronomía no es un complemento. Es una de las grandes protagonistas.

Mientras miles de personas disfrutan de la música en directo, otro espectáculo igual de esperado se desarrolla entre fogones. PortAmérica ha convertido la cocina en una parte esencial de su identidad, hasta el punto de que gastronomía y música comparten el mismo peso dentro de una experiencia pensada para disfrutarse con los cinco sentidos.

La gran estrella de esta propuesta vuelve a ser el ShowRocking, considerado la cocina efímera más grande del mundo, un espacio donde algunos de los mejores cocineros del panorama nacional e internacional preparan sus creaciones delante del público en un ambiente completamente único.

ShowRocking Portamérica 2025 Cedida

Este año, el ShowRocking reunirá a 38 chefs que, en conjunto, suman 22 Estrellas Michelin, 2 Estrellas Verdes y 7 reconocimientos Bib Gourmand, una cifra que convierte a PortAmérica en uno de los grandes encuentros gastronómicos del verano.

Pero la experiencia va mucho más allá de ver cocinar a algunos de los nombres más prestigiosos de la gastronomía. Durante los tres días del festival, el público podrá degustar 68 tapas exclusivas, creadas especialmente para esta edición y elaboradas con productos de calidad en un formato pensado para acercar la alta cocina a todos los asistentes.

ShowRocking Portamérica 2025 Cedida

Además, el ShowRocking volverá a reservar espacio para las ya tradicionales actuaciones sorpresa, que convertirán la cocina en un escenario aún más imprevisible. Algunas de las propuestas gastronómicas estarán maridadas con cerveza Milnueve y con Blue Label de Johnnie Walker, reforzando una experiencia en la que cada bocado encuentra su mejor acompañamiento

Cada pincho ha sido diseñado para disfrutarse mientras suena la música, convirtiendo el recorrido por el ShowRocking en una experiencia donde el sabor, el aroma y el ambiente se mezclan de forma natural. Porque en PortAmérica no hay que elegir entre un gran concierto o una gran cena: ambas cosas suceden al mismo tiempo.

Detrás de esta propuesta se encuentra, un año más, el chef gallego Pepe Solla, encargado de comisariar un espacio que ya se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del festival. Su filosofía sigue siendo la misma desde los inicios: reunir talento, producto, creatividad y cercanía para demostrar que la gastronomía también puede vivirse como un espectáculo en directo.

Pero la oferta culinaria de PortAmérica no termina ahí. El festival vuelve a apostar por Queixiviño, un espacio impulsado por AGACAL y Experiencias de Calidade de Galicia que pone en valor dos de los grandes tesoros gastronómicos gallegos: sus vinos y sus quesos.

En este rincón, los asistentes pueden descubrir, degustar y conocer algunos de los mejores productos con sello gallego, acercándose a elaboraciones que representan la riqueza y la diversidad del territorio. En esta labor desempeñan un papel fundamental Salomé Beiroa y Juanjo Figueroa, prescriptores de Queixiviño y guías especializados que seleccionan y acercan al público algunos de los grandes tesoros gastronómicos gallegos, ayudando a descubrir la historia, el origen y la calidad que hay detrás de cada queso y cada vino. Una experiencia que conecta directamente con la esencia de PortAmérica: tender puentes entre la cultura, el producto local y el talento.

Porque si algo caracteriza al festival es precisamente esa capacidad para unir disciplinas aparentemente diferentes hasta convertirlas en una sola experiencia. Sobre el escenario conviven algunos de los artistas más destacados del panorama musical, mientras, a pocos metros, los fogones se llenan de chefs, recetas, productos y conversaciones que convierten cada edición en un auténtico punto de encuentro.

Lejos de limitarse a ofrecer una zona de restauración convencional, PortAmérica ha conseguido crear un formato propio, reconocido y esperado por miles de asistentes cada verano. Ese equilibrio entre música, cultura gastronómica y producto de calidad es el que ha convertido al festival en una cita diferente dentro del calendario nacional.

Pocos festivales pueden presumir de reunir sobre un mismo recinto a algunos de los artistas más destacados del panorama musical y a una de las mayores concentraciones de talento culinario del país. Esa combinación, difícil de encontrar en cualquier otro lugar, es la que convierte a PortAmérica en mucho más que un festival y lo hace una experiencia que se vive, se escucha y se saborea.