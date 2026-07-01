Beatout vuelve a adelantarse y trae por primera vez a Metrika con un concierto completo

BEATOUT week 2026 suma una nueva artista a la programación de su sexta edición con la incorporación de Metrika, una de las artistas con mayor crecimiento de la escena contemporánea.

La cita coruñesa, que se celebrará del 17 al 23 de agosto, con los conciertos principales los días 20, 21 y 22 en el Parque de Santa Margarita, continúa perfilando una programación que pone el foco en los nuevos proyectos que están definiendo el sonido del momento.

La actuación tendrá además un componente especial para el público coruñés. Aunque Metrika pasó por Galicia el pasado mes de marzo dentro del Lingua Urbana y en los últimos meses protagonizó un showcase en Fukai y una sesión en Alerón, todavía no había ofrecido un concierto completo en la ciudad.

Su paso por BEATOUT week supondrá, por tanto, la primera oportunidad de verla en A Coruña en formato full show, reforzando uno de los sellos de identidad del proyecto: acercar por primera vez a la ciudad artistas que están protagonizando algunas de las conversaciones musicales más relevantes del panorama actual.

Con tan solo 22 años, la artista de Castellón ha construido una identidad propia en la que conviven el trap, el reguetón y el punk con letras que abordan la sexualidad, el empoderamiento o la salud mental desde una mirada personal, feminista y sin concesiones.

Canciones como Lip Combo la han convertido en una de las creadoras con mayor proyección del momento, superando los 650.000 oyentes mensuales en plataformas digitales y colaborando con nombres como Yung Beef, Lorna, Ms Nina o Belén Aguilera.

Su incorporación responde a la manera de entender la programación de BEATOUT week. Cada confirmación parte de una propuesta construida desde el criterio, la afinidad artística y la voluntad de mostrar qué está pasando ahora mismo en la música y qué nombres marcarán las tendencias de los próximos años.

Metrika se une así a un avance de programación formado por Akriila, Blanco Palamera, El Bugg, Lg1do, pablopablo, Reality, Stereo Madness y Yapi, consolidando una sexta edición que sigue creciendo como una semana de programación en A Coruña alrededor de la música, la ciudad y nuevos artistas, con más contenidos y actividades paralelas que aún quedan por desvelar.