El festival que antes descubrió a C. Tangana regresa a A Coruña con los artistas más pegados

Beatout Week ya tiene fecha para su regreso a A Coruña. El festival celebrará una nueva edición del 17 al 22 de agosto, consolidando una propuesta que, desde hace años, se ha convertido en un escaparate para descubrir a algunos de los artistas con mayor proyección del panorama musical antes de que den el salto definitivo.

La programación principal volverá a instalarse en el parque de Santa Margarita, que acogerá tres jornadas de conciertos los días 20, 21 y 22 de agosto, aunque la actividad del festival se extenderá durante toda la semana con diferentes acciones y encuentros repartidos por la ciudad.

La organización ha dado a conocer los primeros nombres del cartel. Entre las confirmaciones figuran Akriila, Blanco Palamera, El Bugg, LG1DO, pablopablo, Reality, Stereo Madness y Yapi, una selección que vuelve a reflejar la identidad de Beatout Week, siempre atenta a las nuevas escenas musicales, el pop alternativo, los sonidos urbanos y los proyectos emergentes con mayor potencial.

Esa filosofía ha acompañado al festival desde su nacimiento, en 2017. Antes de convertirse en una referencia dentro de la música urbana, C. Tangana pasó por Beatout, una apuesta temprana que resume el espíritu del proyecto. En los últimos años, el festival también ha llevado a A Coruña artistas como Ralphie Choo, Rusowsky o Yerai Cortés, consolidando una programación centrada en detectar las tendencias antes de que lleguen al gran público.

La edición de 2026 crece tanto en duración como en formato y aspira a convertir A Coruña en un punto de encuentro para quienes buscan descubrir qué está ocurriendo en la música más allá de los circuitos habituales. La organización irá desvelando el resto del cartel y de las actividades durante las próximas semanas.

Los primeros abonos para Beatout Week 2026 ya se encuentran a la venta a un precio promocional y en un cupo limitado. Una vez agotado este primer tramo, las entradas pasarán automáticamente al siguiente bloque con un precio superior.