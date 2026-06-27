Viveiro (Lugo) se prepara para un Resurrection Fest con cien bandas y cabezas de cartel de talla mundial

Viveiro volverá a convertirse este verano en uno de los grandes epicentros del rock y el metal europeo con la celebración de una nueva edición del Resurrection Fest, que reunirá a cerca de un centenar de bandas internacionales y miles de seguidores llegados de todo el mundo.

El festival, que se celebrará entre el 1 y el 5 de julio, espera superar los 140.000 asistentes en un recinto que volverá a instalarse en el municipio lucense, con varios escenarios y más de doce horas diarias de música en directo.

La organización ha confirmado un cartel encabezado por cuatro nombres de referencia en la escena internacional: Iron Maiden, Marilyn Manson, Limp Bizkit y Sabaton, que lideran una programación que abarca distintas generaciones y estilos dentro del rock y el metal.

Junto a ellos, tal y como reporta Europa Press, el festival contará con la presencia de bandas históricas y formaciones de primer nivel como Anthrax, Trivium, Mastodon o Testament, además de una amplia representación de grupos internacionales que refuerzan el carácter global del evento.

La programación incluye también propuestas de metalcore, hardcore, punk y rock alternativo, con nombres como A Day To Remember, Converge o The Rasmus, así como una destacada presencia de bandas emergentes y escenas underground.

El Resurrection Fest se ha consolidado además como uno de los principales motores turísticos y económicos de la comarca de A Mariña, con un importante impacto en el sector hostelero, comercial y de servicios durante los días de celebración.

Tras más de dos décadas de trayectoria, el festival afronta una nueva edición con el objetivo de reforzar su posición como una de las grandes citas musicales de referencia en Europa.