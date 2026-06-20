El segundo día de O Son do Camiño 2026 reunió en Santiago a Linkin Park, Niña Polaca y Sexy Zebras

Actuación de D. Valentino en O Son do Camiño este viernes O Son do Camiño

La segunda jornada de O Son Do Camiño volvió a dejar momentos para recordar. Linkin Park, Hoobastank y Niña Polaca fueron algunos de los protagonistas más destacados de un viernes que reunió a miles de personas en Monte do Gozo, con la banda de rock americana encabezando el cartel.

El festival arrancó al filo de las 16:45 horas con la música indie de Corella y se prolongó hasta entrada la madrugada del sábado, con Carlita cerrando el Escenario Son Electro Repsol a las 04:00 horas. Más de 11 horas de música que no volvieron a dejar a nadie del público indiferente.

Sin duda, uno de los momentos más esperados de esta edición de O Son Do Camiño, después de la épica actuación del jueves de Katy Perry, fue el concierto de Linkin Park. La banda de rock se subió al Escenario Estrella Galicia con sus guitarras eléctricas, ofreciendo un intenso espectáculo en el que el público vibró con la mayoría de sus temas más conocidos.

El Escenario Xacobeo contó con la actuación de otro de los grupos destacados de esta edición del festival: Niña Polaca. También pasaron por él nombres como D. Valentino, Biffy Clyro y The Bloody Beetroots DJ Set.

Katy Perry, Dani Martín y Leire Martínez marcaron el jueves el inicio de O Son Do Camiño 2026, que también contó con las actuaciones de The Molotovs, Michenlo, Habló Pablo, Barry B y Carlos Ares.

Este viernes Linkin Park, Hoobastank, Niña Polaca, Biffy Clyro, Sexy Zebras, Viviana Casanova, D. Valentino y Jimi Jules recogieron el testigo, entre otros artistas, haciendo bailar a todo O Monte do Gozo.

Último día del festival

O Son Do Camiño culmina este sábado con un gran cartel. Ortiga, Dorian, Lola Índigo o Sen Senra son algunos de los artistas que se subirán a los Escenarios Xacobeo y Estrella Galicia, mientras que en el Son Electro Repsol estarán Bego Martin y Perel, entre otros muchos. Esta es la programación completa:

Sábado 20 de junio

Escenario Xacobeo

16:35 - 17:15 Sarria

18:00 - 18:50 Carlangas

20:00 - 21:00 Mvrk

22:20 - 23:20 Guitarricadelafuente

00:55 - 02:25 Afrojack

Escenario Estrella Galicia

17:15 - 18:00 Ortiga

18:50 - 19:50 Dorian

21:10 - 22:10 Sen Senra

23:30 - 01:00 Lola Índigo

02:25 - 03:45 DJ Snake

Escenario Son Electro Repsol