A Coruña acoge Noites do Porto 2026 con San Xoán musical y diez escenarios por la ciudad

A Coruña vuelve a convertirse en epicentro cultural con el inicio de la sexta edición de Noites do Porto, un festival que desde el 22 de junio y hasta el 5 de julio desplegará una programación que combina música en directo, arte contemporáneo y sesiones especiales en una decena de espacios repartidos por toda la ciudad. La iniciativa, impulsada por MASGALICIA con apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia y Estrella Galicia, refuerza su carácter urbano y su apuesta por una experiencia cultural inmersiva.

El arranque tendrá lugar en el histórico Jazz Filloa, donde la cantaora Lela Soto abrirá el festival dentro del ciclo Noites de Flamenco e Jazz con todas las entradas agotadas, un dato que anticipa el alto seguimiento de esta edición. El festival mantendrá su esencia de programación distribuida, con propuestas que se extienden por salas, bares, el puerto y espacios culturales de referencia en la ciudad.

Uno de los momentos centrales llegará con la celebración de la Noite de San Xoán en el Muelle de Batería, convertida en una gran cita musical y gastronómica. Allí actuarán Caamaño&Ameixeiras y Xoel López, en una velada que el festival define como una "romaría indie" y que combinará conciertos con la tradición coruñesa de la noche meiga, incluyendo sardinas y churrasco en el entorno portuario.

El programa del Muelle de Batería continuará el 26 de junio con el doble concierto de Barry B y Vera Fauna, mientras que el 1 de julio volverá a convertirse en escenario principal con las actuaciones de Coti y Monsieur Periné, dos propuestas internacionales que consolidan el carácter abierto del festival a sonidos del pop latinoamericano y el rock de autor.

Foco en las salas de la ciudad

En paralelo, Noites do Porto vuelve a poner el foco en el circuito de salas de la ciudad, que se convierten en protagonistas con actuaciones exclusivas. El Inn Club acogerá la única fecha en Galicia de The Horrors, además del concierto de Curtis Harding, ambos con gran expectación. El Garufa Club será otro de los puntos clave, con el debut en Galicia de La Tania, acompañada por Gitano de Palo, así como el regreso de Nadadora, una de las bandas gallegas más queridas.

La programación en salas se completa con la presencia de ELLiS·D, que debutará en España en la sala Mardi Gras junto a la banda local Apolo18, además del concierto de María José Llergo en el Teatro Colón, donde presentará en primicia en Galicia su nuevo trabajo discográfico. El cierre del festival llegará el 5 de julio con un homenaje al 45º aniversario del Jazz Filloa de la mano del baterista Myele Manzanza.

Noites nos bares

Más allá de los conciertos, el festival refuerza su dimensión urbana con las actividades de Noites nos Bares, que este año incorporan sesiones temáticas con selectores internacionales en locales como Rosmón Burger, Os Tigres Rabiosos o Bristol Bar. Entre los nombres destacados figuran el Bristol Northern Soul Club o Rhys Webb, que ampliarán la experiencia musical a horarios y formatos no convencionales.

Noite coa arte

También continúa la iniciativa Noites coa Arte, inaugurada en Bar B, donde once artistas y creadores locales reinterpretan visualmente la programación del festival. La exposición, que podrá visitarse hasta el 5 de julio, refuerza la conexión entre la escena musical y la plástica coruñesa, consolidando el proyecto como una plataforma cultural multidisciplinar.

Con esta nueva edición, Noites do Porto reafirma su identidad como uno de los festivales más singulares de A Coruña, capaz de integrar música, arte, gastronomía y espacios urbanos en una experiencia que se extiende por toda la ciudad durante más de dos semanas.

Programación completa

19.06.26 a 05.07.26 – Bar B

Exposición Noites coa Arte

22.06.26 – Jazz Filloa | 20:00h (20:30h y 21:45h)

Lela Soto (entradas agotadas)

23.06.26 – Muelle de Batería | 21:00h

Caamaño&Ameixeiras (22:00h) + Xoel López (00:00h)

25.06.26 – Garufa Club | 20:30h

La Tania + Gitano de Palo

26.06.26 – Rosmón Burger | 19:30h

Barry B + Vera Fauna (Pre-party: Lotta DJ Selector)

26.06.26 – Muelle de Batería | 21:00h

Barry B + Vera Fauna

27.06.26 – Os Tigres | 13:00h

Belle de Jour

27.06.26 – Inn Club | 21:30h

The Horrors

27.06.26 – Bristol Bar | 23:59h

The Horrors After-Party: Rhys Webb

28.06.26 – Ummagumma | 14:00h

ELLiS·D Lunch & Pre-party: Alex Amorós

28.06.26 – Mardi Gras | 20:00h

ELLiS·D + Apolo18

30.06.26 – Calvario Vintage | 19:30h

Curtis Harding Pre-party: Javier AD

30.06.26 – Inn Club | 21:00h

Curtis Harding (entradas agotadas)

30.06.26 – Don Giorgio | 23:00h

Curtis Harding Northern Soul Allnighter: Levanna and Schaeffer McLean

01.07.26 – Muelle de Batería | 20:30h

COTI + Monsieur Periné

02.07.26 – Teatro Colón | 20:30h

María José Llergo

03.07.26 – Garufa Club | 20:30h

Nadadora + Sudden Ray of Hope

03.07.26 – Don Giorgio | 23:59h

DJ Polar aka Luis Elefant

05.07.26 – Jazz Filloa | 20:00h (20:30h y 21:45h)

Concierto homenaje 45º aniversario Jazz Filloa: Myele Manzanza