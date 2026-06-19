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A Coruña acoge Noites do Porto 2026 con San Xoán musical y diez escenarios por la ciudad
El festival arranca el 22 de junio con Lela Soto en Jazz Filloa y se extenderá hasta el 5 de julio con más de dos semanas de conciertos, arte y sesiones en salas, bares y el Puerto
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A Coruña vuelve a convertirse en epicentro cultural con el inicio de la sexta edición de Noites do Porto, un festival que desde el 22 de junio y hasta el 5 de julio desplegará una programación que combina música en directo, arte contemporáneo y sesiones especiales en una decena de espacios repartidos por toda la ciudad. La iniciativa, impulsada por MASGALICIA con apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia y Estrella Galicia, refuerza su carácter urbano y su apuesta por una experiencia cultural inmersiva.
El arranque tendrá lugar en el histórico Jazz Filloa, donde la cantaora Lela Soto abrirá el festival dentro del ciclo Noites de Flamenco e Jazz con todas las entradas agotadas, un dato que anticipa el alto seguimiento de esta edición. El festival mantendrá su esencia de programación distribuida, con propuestas que se extienden por salas, bares, el puerto y espacios culturales de referencia en la ciudad.
Uno de los momentos centrales llegará con la celebración de la Noite de San Xoán en el Muelle de Batería, convertida en una gran cita musical y gastronómica. Allí actuarán Caamaño&Ameixeiras y Xoel López, en una velada que el festival define como una "romaría indie" y que combinará conciertos con la tradición coruñesa de la noche meiga, incluyendo sardinas y churrasco en el entorno portuario.
El programa del Muelle de Batería continuará el 26 de junio con el doble concierto de Barry B y Vera Fauna, mientras que el 1 de julio volverá a convertirse en escenario principal con las actuaciones de Coti y Monsieur Periné, dos propuestas internacionales que consolidan el carácter abierto del festival a sonidos del pop latinoamericano y el rock de autor.
Foco en las salas de la ciudad
En paralelo, Noites do Porto vuelve a poner el foco en el circuito de salas de la ciudad, que se convierten en protagonistas con actuaciones exclusivas. El Inn Club acogerá la única fecha en Galicia de The Horrors, además del concierto de Curtis Harding, ambos con gran expectación. El Garufa Club será otro de los puntos clave, con el debut en Galicia de La Tania, acompañada por Gitano de Palo, así como el regreso de Nadadora, una de las bandas gallegas más queridas.
La programación en salas se completa con la presencia de ELLiS·D, que debutará en España en la sala Mardi Gras junto a la banda local Apolo18, además del concierto de María José Llergo en el Teatro Colón, donde presentará en primicia en Galicia su nuevo trabajo discográfico. El cierre del festival llegará el 5 de julio con un homenaje al 45º aniversario del Jazz Filloa de la mano del baterista Myele Manzanza.
Noites nos bares
Más allá de los conciertos, el festival refuerza su dimensión urbana con las actividades de Noites nos Bares, que este año incorporan sesiones temáticas con selectores internacionales en locales como Rosmón Burger, Os Tigres Rabiosos o Bristol Bar. Entre los nombres destacados figuran el Bristol Northern Soul Club o Rhys Webb, que ampliarán la experiencia musical a horarios y formatos no convencionales.
Noite coa arte
También continúa la iniciativa Noites coa Arte, inaugurada en Bar B, donde once artistas y creadores locales reinterpretan visualmente la programación del festival. La exposición, que podrá visitarse hasta el 5 de julio, refuerza la conexión entre la escena musical y la plástica coruñesa, consolidando el proyecto como una plataforma cultural multidisciplinar.
Con esta nueva edición, Noites do Porto reafirma su identidad como uno de los festivales más singulares de A Coruña, capaz de integrar música, arte, gastronomía y espacios urbanos en una experiencia que se extiende por toda la ciudad durante más de dos semanas.
Programación completa
19.06.26 a 05.07.26 – Bar B
Exposición Noites coa Arte
22.06.26 – Jazz Filloa | 20:00h (20:30h y 21:45h)
Lela Soto (entradas agotadas)
23.06.26 – Muelle de Batería | 21:00h
Caamaño&Ameixeiras (22:00h) + Xoel López (00:00h)
25.06.26 – Garufa Club | 20:30h
La Tania + Gitano de Palo
26.06.26 – Rosmón Burger | 19:30h
Barry B + Vera Fauna (Pre-party: Lotta DJ Selector)
26.06.26 – Muelle de Batería | 21:00h
Barry B + Vera Fauna
27.06.26 – Os Tigres | 13:00h
Belle de Jour
27.06.26 – Inn Club | 21:30h
The Horrors
27.06.26 – Bristol Bar | 23:59h
The Horrors After-Party: Rhys Webb
28.06.26 – Ummagumma | 14:00h
ELLiS·D Lunch & Pre-party: Alex Amorós
28.06.26 – Mardi Gras | 20:00h
ELLiS·D + Apolo18
30.06.26 – Calvario Vintage | 19:30h
Curtis Harding Pre-party: Javier AD
30.06.26 – Inn Club | 21:00h
Curtis Harding (entradas agotadas)
30.06.26 – Don Giorgio | 23:00h
Curtis Harding Northern Soul Allnighter: Levanna and Schaeffer McLean
01.07.26 – Muelle de Batería | 20:30h
COTI + Monsieur Periné
02.07.26 – Teatro Colón | 20:30h
María José Llergo
03.07.26 – Garufa Club | 20:30h
Nadadora + Sudden Ray of Hope
03.07.26 – Don Giorgio | 23:59h
DJ Polar aka Luis Elefant
05.07.26 – Jazz Filloa | 20:00h (20:30h y 21:45h)
Concierto homenaje 45º aniversario Jazz Filloa: Myele Manzanza