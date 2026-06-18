Medina Azahara se suma al Rock in Cambre 2026, en A Coruña, dentro de su gira de despedida

El festival Rock in Cambre cierra el cartel principal de su edición de 2026 con la incorporación de Medina Azahara, una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock español, que ofrecerá en Cambre su único concierto en Galicia dentro de su gira de despedida 'Todo tiene su fin'.

La actuación tendrá un carácter especialmente emotivo e histórico al formar parte de la última gira de una formación que, tras más de cuatro décadas sobre los escenarios, ha decidido despedirse del público con una serie de conciertos especiales por toda España.

Fundada en Córdoba en 1979, Medina Azahara se convirtió en una referencia imprescindible de la música española gracias a su singular fusión de rock andaluz, hard rock melódico y raíces flamencas. A lo largo de su trayectoria, la banda ha publicado más de veinte discos de estudio y ha protagonizado miles de conciertos, convirtiéndose en uno de los grupos más queridos y reconocidos del panorama nacional.

Canciones como 'Necesito respirar', 'Paseando por la mezquita', 'Todo tiene su fin' o 'A toda esa gente' forman ya parte de la memoria musical de varias generaciones y continúan siendo himnos imprescindibles del rock español.

El concierto previsto en Cambre permitirá al público gallego despedirse de una de las formaciones más importantes de la historia de la música de nuestro país, en un espectáculo que recorrerá los grandes éxitos de una carrera que se extiende a lo largo de más de cuarenta años.

Cartel completo del festival

La incorporación de Medina Azahara supone además el cierre del cartel principal del Rock in Cambre 2026, que contará también con artistas y bandas como Boikot, Biznaga, Carlangas y Me Fritos and the Gimme Cheetos.

De este modo, el festival completa una programación que combina nombres históricos de la música estatal, referentes actuales de la escena independiente y propuestas emergentes, manteniendo la identidad que ha convertido al Rock in Cambre en uno de los festivales gratuitos de referencia en Galicia.

La incorporación de Medina Azahara permite completar el cartel principal del Rock in Cambre 2026, quedando únicamente por anunciar las bandas de la comarca que participarán en esta edición y que volverán a reforzar el compromiso del festival con la promoción del talento local.

El Rock in Cambre celebrará su edición de 2026 los días 25 y 26 de septiembre, recuperando el formato de dos días completos de conciertos y consolidando una edición que reunirá algunas de las propuestas más destacadas del panorama musical actual.