La Festa da Carballeira de Zas (A Coruña) desvela su cartel más ambicioso para este 2026

La Festa da Carballeira de Zas ya tiene todo listo para celebrar su 41ª edición. El festival, uno de los grandes referentes de la música folk en Galicia, presentó este jueves en A Coruña la programación de una cita que volverá a convertir a la Costa da Morte en un punto de encuentro para la música de raíz, la cultura gallega y la convivencia intergeneracional.

El evento se celebrará los días 7 y 8 de agosto y contará con un cartel que combina artistas y nombres destacados del panorama folk nacional e internacional. Durante la presentación oficial, celebrada en la Cervecería Estrella Galicia de A Coruña, el alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó la evolución que ha experimentado el festival a lo largo de los años. "La organización se supera y rompe barreras año tras año. Solo hay que ver la calidad de los artistas que participan en esta edición para entender por qué la Carballeira se ha consolidado como un festival de referencia y un orgullo cultural para toda Galicia", señaló.

La diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividade González, puso en valor el trabajo de las personas que hacen posible el festival y destacó la importancia de seguir apoyando iniciativas que contribuyen a fortalecer la oferta cultural de la provincia.

Por su parte, el nuevo director del festival, Diego Blanco, aseguró que la organización afronta esta nueva etapa "con profundo respeto" por el legado recibido. "Nuestro objetivo es mantener la esencia popular que hace única a la Carballeira, al tiempo que impulsamos la propuesta más atractiva y arriesgada de su historia", afirmó.

Baiuca y David Pasquet, protagonistas de la primera jornada

La programación arrancará el viernes 7 de agosto a partir de las 22:00 horas con la actuación de El Nido. La noche continuará con uno de los nombres más esperados del cartel, Baiuca, que volverá a llevar a Zas su particular fusión de electrónica y música tradicional gallega.

El encargado de cerrar la primera jornada será el reconocido clarinetista bretón David Pasquet.

Música para todas las edades

El sábado 8 de agosto comenzará con una programación especialmente pensada para el público familiar. Desde las 12:00 horas pasarán por el escenario Paco Nogueiras, Xabier Díaz, la CE Orquesta Fantasma y el Mago Teto, antes de dar paso a la tradicional foliada popular.

Ya por la noche llegarán los grandes conciertos de esta edición con las actuaciones de Alana, Radio Cos, los irlandeses Blackwest y el esperado directo de Fillas de Cassandra. El cierre del festival correrá a cargo de Señora DJ.

Durante la presentación también intervino Xurxo Fernandes, integrante de Radio Cos, quien definió la Carballeira como "un lugar de resistencia a través del placer de la música" y recordó el vínculo especial que une al grupo con el festival desde sus inicios.

Entradas y acampada gratuita

Los abonos ya están a la venta a través de la página web oficial del festival. En taquilla, las entradas tendrán un precio de 20 euros por jornada y de 30 euros para el abono de los dos días.

Además, la organización mantendrá algunas de las señas de identidad de la cita, como la zona de acampada gratuita con duchas y baños, la feria de artesanía, la oferta gastronómica y las actividades infantiles.

Los menores de 14 años y los mayores de 65 podrán acceder gratuitamente al recinto.