Galicia se prepara para su mayor festival de música electrónica: 2 días de fiesta y un line-up apoteósico

Ya queda poco para la primera Wake Up del verano en Galicia: Wake Up SDC 2026 llega a la Cidade da Cultura los días 5 y 6 de junio

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La música electrónica volverá a sonar con fuerza este inicio de verano. Ya no queda nada para disfrutar de la Wake Up SDC2026 en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, considerada por muchos como una de las mejores fiestas de música electrónica de Galicia e incluso del panorama nacional.

Se trata de un evento al aire libre que se celebrará el viernes 5 y sábado 6 de junio con la misma esencia, energía y la conexión con el público.

Contará con artistas nacionales e internacionales destacados dentro del panorama electrónico, creando un cartel "de primer nivel mundial" y ofreciendo una programación diseñada para los amantes del techno, house y otros sonidos electrónicos.

Además, el evento se integra dentro de los Concertos do Xacobeo, el programa cultural promovido por la Xunta de Galicia para impulsar grandes eventos musicales en diferentes lugares de la comunidad y reforzar a Galicia como uno de los grandes destinos culturales del país.

"Aunque cambiamos de ubicación, jamás de propósito"

El sábado 6 de junio se celebrará la segunda jornada de Wake Up SDC 2026, una edición especial con la que la Cidade da Cultura despedirá esta edición de este festival de música electrónica en este emblemático espacio.

Además del cambio de ubicación, la organización adelanta la cita al mes de junio, apostando por un formato renovado y una programación centrada en los sonidos más innovadores de la escena underground internacional.

El festival estará marcado por un recorrido por distintas variantes del techno, desde propuestas hipnóticas y experimentales hasta sonidos más industriales, hard techno, hard groove y hard trance.

Este segundo día estará protagonizado por algunos de los nombres más destacados del panorama electrónico. En el main stage destaca el británico Dax J, una de las figuras más influyentes del techno actual, conocido por sets que van más allá del techno clásico de los 90. También estará presente Joris Voorn, uno de los nombres más respetados del mundo de la electrónica y todo un referente del techno melódico.

El español Andrés Campo es uno de los DJs más populares de toda España, que gracias a su residencia en Florida 135 y su aparición en ciertos shows internacionales ha ganado reconocimiento global. También de España, Cristian Varela, considerado uno de los pioneros de la música electrónica en el país y conocido por la creación musical para películas, obras de teatro, comerciales y representaciones.

Completan el cartel Adiel, con su mezcla de techno hipnótico y atmosférico, Anne, una de las artistas emergentes más potentes de la escena hard techno; y Ben Sims, auténtico icono del techno británico y referente mundial que lleva más de 25 años sorprendiendo con sus mezclas de hard techno con ritmos intensos de funk y groove.

Por su parte, el escenario 360º apostará por una experiencia inmersiva con artistas como Aerea Live, Biia, Bixbita, Future.666, Isma B, Lee Ann Roberts, Muiños B2B Zero Delay y Pawlowski, reforzando el carácter underground y experimental del festival.

Viernes y sábado de electrónica

El primer día de la Wake Up SDC será el viernes 5 de junio, cuyo cartel también es apoteósico. A la mesa del main stage se subirán Fátima Hajji, Luxi Villar, Parada 2000, Universo Mákina, Vendez y el B2B de Karras Martínez y Mury.

En el escenario 360º se podrá disfrutar de los shows de Alarico, Ben Klock, Blasha & Allat, Marron, The Lady Machine y el B2B de Laia junto a Shadow Hrym.

Si aún no te has hecho con tu entrada, todavía estás a tiempo. Accede a este link y prepárate para darlo todo en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.