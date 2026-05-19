Silvio Rodríguez regresa a los escenarios con parada en Galicia: será el 19 de septiembre en A Coruña

Silvio Rodríguez volverá a España este 2026. El cantautor cubano, una de las figuras imprescindibles de la canción iberoamericana y uno de los grandes nombres de la Nueva Trova, ha anunciado su regreso a los escenarios españoles con una gira especial que contará con una parada en el Coliseum de A Coruña el 19 de septiembre.

La noticia se ha dado a conocer a través de un vídeo dirigido a sus seguidores en España y abre una primera fase de registro en la web oficial, donde el público podrá apuntarse para recibir el aviso de salida de entradas.

No se trata de una gira más.El regreso de Silvio Rodríguez a España tiene una dimensión que supera el ámbito estrictamente musical. Sus canciones forman parte de la memoria sentimental y cultural de varias generaciones, pero también de una manera de entender la canción como espacio de pensamiento, emoción, belleza y conciencia.En un tiempo acostumbrado a la velocidad, su vuelta propone exactamente lo contrario: detenerse de nuevo ante una obra que ha acompañado vidas enteras y que sigue encontrando nuevos oyentes sin perder hondura ni vigencia.

Autor de canciones como Ojalá, Unicornio, La maza, Óleo de mujer con sombrero, Playa Girón o Te doy una canción, Silvio Rodríguez ocupa un lugar singular en la música en español.Su repertorio ha atravesado décadas sin quedar fijado únicamente a una época, porque en él conviven la poesía, la observación del mundo, la intimidad, la crítica, la ternura y una escritura que ha hecho de la canción un territorio propio.

Ese vínculo con España ha sido especialmente intenso a lo largo de los años. Para muchos espectadores,sus conciertos no son solo una cita con un artista admirado, sino también con una parte importante de su propia memoria; en cambio, para otros, más jóvenes, su regreso supone la oportunidad de acercarse en directo a un cancionero recibido por herencia, por descubrimiento o por la permanencia natural de unas canciones que siguen circulando de generación en generación.En ambos casos, la gira se presenta como un reencuentro: con el público, con una obra mayor y con una forma de cantar que no necesita levantar la voz para permanecer.

En esta ocasión, Silvio Rodríguez estará acompañado sobre el escenario por una formación integrada por algunos de sus colaboradores habituales: Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés.Junto a ellos dará forma a un repertorio que reunirá nuevas composiciones y canciones fundamentales de su trayectoria, en un concierto concebido desde la precisión musical, la palabra y la emoción contenida.

La gira recorrerá grandes recintos de Barcelona, Zaragoza, Bilbao, A Coruña, Sevilla, Murcia, Valencia y Madrid, en una ruta que permitirá el reencuentro de Silvio Rodríguez con el público español durante los meses de septiembre y octubre de 2026. Las fechas concretas, recintos y detalles de venta se comunicarán a través de los canales oficiales.

Antes de la apertura de venta, el público ya puede registrarse en la web oficial para recibir el aviso oficial de salida de entradas. Esta primera fase permitirá concentrar la información en la web oficial de la gira y facilitar que las personas interesadas reciban la comunicación correspondiente cuando se active la venta.