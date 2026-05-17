El grupo Penitence in Darkness gana la Batalla de Bandas del Flores Rock 2026

Penitence in Darkness y Ewaric consiguieron el primer y segundo puesto de la batalla de bandas del Flores Rock, celebrada este sábado en la plaza del Sol Naciente del Barrio de las Flores. Ambas formaciones actuarán en el festival que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre.

Un total de ocho bandas participaron este sábado en este concurso musical organizado por el Concello da Coruña y la Plataforma Vecinal del Barrio de las Flores con el objetivo de apoyar a bandas emergentes de rock y metal y darles cabida en la programación cultural de la ciudad.

Keepers, Five Pipers, Here Comes The Pain, Baila Cuchillo, Graxa, Ewaric, Replicantes y Penitence In Darkness fueron las bandas que actuaron a lo largo de la tarde.

Penitence in Darkness consiguió la mejor votación de la jornada y, además de actuar en el Flores Rock 2026, obtuvo como premio una sesión de grabación de un videoclip. Ewaric, como segunda clasificada, recibió como premio una experiencia en un estudio de grabación.