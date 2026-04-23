El concierto de El Último de la Fila pasa de Riazor, en A Coruña, al Monte do Gozo de Santiago

El concierto de El Último de la Fila no solo no será en Riazor, sino que tampoco tendrá lugar en A Coruña. La cita musical será finalmente en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. La fecha se mantiene, prevista para el 13 de junio, aunque las entradas volverán a salir a la venta. Los tickets se podrán comprar a partir del 29 de abril a las 11:00 horas en Ticketmaster.

La imposibilidad de que el concierto se celebrase en el estadio de Riazor se confirmó hace tan solo unos días. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afirmaba que la ubicación quedaba descartada ante la posible participación del Deportivo en el "playoff" de ascenso a Primera División.

La cita iba a adquirir especial relevancia en el calendario cultural de la ciudad, al suponer el regreso de la música al estadio del Dépor. Finalmente no será así y los seguidores de la banda deberán desplazarse a Santiago para el único concierto del grupo previsto en Galicia. Hasta el momento, el dúo catalán de pop-rock formado por Manolo García y Quimi Portet logró vender buena parte de las entradas para su cita en A Coruña que, finalmente, no se celebrará.

Este pasado miércoles, en una rueda de prensa en María Pita, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, ponía en valor la programación musical de la ciudad ante la pregunta de cuándo volverán los conciertos a Riazor.

"O futuro non está escrito. A cidade conta cun gran recinto como é o Coliseum e está nun nivel de eventos musicais e culturais que compite entre as cinco primeiras cidades de España, pese a que en termos de poboación non somos nin a cuarta, nin a quinta. Hai que destacar o bo traballo que se está facendo para que a cidade poida desfrutar de eventos musicais de gran relevancia e que a maior parte das veces calquera cidadán ten que desprazarse a Madrid ou Barcelona. Dispoñemos de espazos cubertos e ao aire libre que permiten desfrutar de toda a potencialidade no ámbito da creatividade", afirmó Lage.