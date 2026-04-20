Inés Rey sobre el concierto de El Último de la Fila en A Coruña: "Están buscando alternativas a Riazor"

El concierto de El Último de la Fila en A Coruña, previsto para el próximo 13 de junio, busca una ubicación alternativa tras descartarse el Estadio de Riazor por la posible participación del Deportivo en el "playoff" de ascenso a Primera División.

La alcaldesa, Inés Rey, confirmó este lunes, ante preguntas de los medios, que la promotora del evento trabaja en encontrar nuevas ubicaciones para su celebración. "Evidentemente, cuando se anuncia el concierto, el promotor sabe perfectamente que está supeditado al calendario deportivo del club", señaló.

"No somos futurólogos; no sabemos con un año de antelación si habrá playoff o no. Lo que sí hay que hacer es ser prudentes y no esperar hasta el último minuto. Por ello, trasladamos al promotor que, con los plazos actuales, no existe la posibilidad de celebrar ese concierto en el Estadio de Riazor. En consecuencia, se están buscando ubicaciones alternativas para su celebración", añadió Rey.

El conjunto coruñés pelea por el ascenso directo, pero en caso de no lograrlo hay muchas posibilidades de que pueda disputar el playoff de ascenso. En caso de superar la primera ronda, que se celebra el 7 y el 10 de junio, se clasificaría para la eliminatoria final. Las fechas en las que se celebrará esa final serán el 14 de junio y el 21 de junio. El club dejó claro en su momento que un evento de este tipo "implica una regeneración completa del terreno de juego mediante tepes, con posterior 'cosido' para convertir el césped en híbrido".