El Coliseum de A Coruña vibra con Hijos de la Ruina en un concierto con el público entregado

El Coliseum acogió este viernes por la noche el concierto de Hijos de la Ruina, una cita que reunió a miles de asistentes y que se saldó con un directo de gran intensidad, marcado por la energía del público y una puesta en escena visualmente potente.

El espectáculo, estructurado en varios bloques, arrancó con una primera parte de alto ritmo en la que sonaron temas como Otra vez, Bajo Zero, Piratas o First Class, que sirvieron para encender un recinto que desde el inicio respondió de forma masiva a cada canción.

A lo largo del concierto, el grupo fue alternando momentos de mayor intensidad con cortes más melódicos y transiciones narradas entre temas, en un formato que permitió mantener la dinámica del show sin grandes pausas.

Canciones como Carretera, Delirium, Cansado de fingir o Caminaré marcaron el segundo bloque, uno de los más equilibrados de la noche.

El directo continuó con una tercera parte especialmente enérgica, en la que el público ya estaba completamente volcado.

Temas como Más alcohol, Quiero volar, Nosotros o Septiembre consolidaron una recta final en la que el Coliseum se convirtió en un auténtico coro colectivo.

El concierto incluyó además un falso final antes de un último tramo con varios de los temas más coreados, entre ellos Sudores fríos, Bicho raro, Cicatrices y Madriz, que cerraron la actuación.