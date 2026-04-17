Primer confirmado del Noroeste Estrella Galicia: Frankie and the Witch Fingers tocará en A Coruña

El Noroeste Estrella Galicia 2026 empieza a desvelar su cartel, aunque de forma indirecta. La banda Frankie and the Witch Fingers ha incluido A Coruña entre las fechas de su próxima gira europea, confirmando así su actuación en la ciudad el próximo 5 de agosto.

El grupo, originario de Indiana y con base en Los Ángeles, se ha consolidado como una de las propuestas más potentes de la escena alternativa actual. Su sonido combina psicodelia, garage y punk, con directos enérgicos que han ganado protagonismo en festivales internacionales.

La presencia de A Coruña en el cartel de la gira sitúa a la ciudad como una de las pocas paradas del grupo en Europa, dentro de un recorrido limitado que apenas incluye una decena de fechas en el continente.

La pasada edición del Noroeste Estrella Galicia reunió a artistas como The Vaccines, Luar na Lubre, Siloé, Grande Amore, Albert Pla y Queralt Lahoz, en una programación que volvió a combinar nombres internacionales con propuestas locales.