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Primer nombre para las fiestas de la Ascensión 2026 en Santiago: Mondra actuará el 14 de mayo
El músico, afincado en Santiago, actuará en la Praza da Quintana en el día grande de la fiesta más picheleira de Santiago. Mondra avanzó que habría sorpresas e invitó a todo el mundo a llenar la plaza en un día "moi especial"
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A menos de un mes para que se celebre una de las fiestas más importantes, y más picheleira, de Santiago la Ascensión 2026 ya cuenta con su primer nombre: el músico, artista y bailador Mondra. Afincado en Compostela, el cantante actuará en el día grande la fiestas el jueves 14 de mayo en la Praza da Quintana.
La concelleira de Festas, Pilar Lueiro, y el propio Mondra lo anunciaban así en las redes sociales del Concello. El cantante expresó la ilusión de poder actuar en la Quintana y avanzó que habrá sorpresas, al mismo tiempo que invitó a todo el mundo a llenar la emblemática plaza en un día que "será moi especial".
Mondra traerá "a nosa ronda" a la Quintana a través de su segundo trabajo discográfico, DE RONDA. Bajo la dirección artística del bailarín y coreógrafo Daniel Rodríguez, este nuevo trabajo cobra vida a través de las voces, los sintetizadores y el sonido de las percusiones tradicionales, con una sofisticada y visual puesta en escena.
Sobre el escenario, Mondra estará acompañado por Artur Puga, Julia Sánchez-Biezma, Xabi Gómez y Saínza Piñeiro, que conforman la banda, y Sabela Domínguez y Jandros Rodríguez como intérpretes de danza.
Con este nuevo disco, Mondra realizó más de un centenar de conciertos llenando escenarios y levantando al público tanto dentro como fuera de Galicia y el 14 de mayo será el turno de hacerlo en la Praza da Quintana.