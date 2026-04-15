Primer nombre para las fiestas de la Ascensión 2026 en Santiago: Mondra actuará el 14 de mayo

A menos de un mes para que se celebre una de las fiestas más importantes, y más picheleira, de Santiago la Ascensión 2026 ya cuenta con su primer nombre: el músico, artista y bailador Mondra. Afincado en Compostela, el cantante actuará en el día grande la fiestas el jueves 14 de mayo en la Praza da Quintana.

La concelleira de Festas, Pilar Lueiro, y el propio Mondra lo anunciaban así en las redes sociales del Concello. El cantante expresó la ilusión de poder actuar en la Quintana y avanzó que habrá sorpresas, al mismo tiempo que invitó a todo el mundo a llenar la emblemática plaza en un día que "será moi especial".

Mondra traerá "a nosa ronda" a la Quintana a través de su segundo trabajo discográfico, DE RONDA. Bajo la dirección artística del bailarín y coreógrafo Daniel Rodríguez, este nuevo trabajo cobra vida a través de las voces, los sintetizadores y el sonido de las percusiones tradicionales, con una sofisticada y visual puesta en escena.

Sobre el escenario, Mondra estará acompañado por Artur Puga, Julia Sánchez-Biezma, Xabi Gómez y Saínza Piñeiro, que conforman la banda, y Sabela Domínguez y Jandros Rodríguez como intérpretes de danza.

Con este nuevo disco, Mondra realizó más de un centenar de conciertos llenando escenarios y levantando al público tanto dentro como fuera de Galicia y el 14 de mayo será el turno de hacerlo en la Praza da Quintana.