De Tomorrowland o Coachella a la Sala Pelícano: Eric Prydz, leyenda de la música electrónica, llega a A Coruña

Contenido patrocinado

La Sala Pelícano se ha consolidado como uno de los mejores espacios para acoger todo tipo de eventos, desde conciertos en directo hasta celebraciones temáticas, sin olvidar las grandes fiestas techno que han situado a A Coruña como una de las ciudades referentes de España en música electrónica.

Las Wake Up! organizadas en la Sala Pelícano han logrado atraer a amantes del techno de toda Galicia e incluso del resto de España, gracias a carteles que son toda una declaración de intenciones para los seguidores del género, con artistas tanto nacionales como internacionales de prestigio.

El próximo 18 de abril, A Coruña acogerá una nueva Wake Up! con una de las grandes leyendas de la música electrónica: Eric Prydz. El artista se subirá a la nave de Pelícano para celebrar uno de los diez eventos que conmemoran el décimo aniversario de la sala.

Esta cita forma parte de los Concertos do Xacobeo, una iniciativa organizada por la Xunta de Galicia que apuesta por acercar grandes citas musicales a toda la comunidad.

Wake Up! con Eric Prydz en la Sala Pelícano

La Sala Pelícano se prepara para uno de los eventos más esperados del año: la próxima edición de Wake Up!, que tendrá lugar el sábado 18 de abril. Esta vez, la cita es realmente histórica: Eric Prydz, una de las leyendas de la música electrónica, será el encargado de poner a temblar todo el espacio para celebrar el 10º aniversario de la sala.

Con un público fiel que llega de todos los rincones de Galicia y de España, las Wake Up! de Pelícano se han consolidado como uno de los eventos más importantes de la electrónica en la región.

Estas fiestas combinan artistas nacionales e internacionales de renombre, y por ello han logrado convertirse en un referente para los amantes del techno y la música electrónica de calidad.

La filosofía de Pelícano siempre ha sido clara: ofrecer experiencias únicas, con una producción cuidada, sonido impecable y una iluminación perfecta para transportarte al mejor ambiente posible.

El próximo 18 de abril, la sala se viste de gala para recibir a Eric Prydz, un nombre que no necesita presentaciones. Considerado uno de los DJs y productores más influyentes de la historia de la electrónica, ha marcado a generaciones con sus mezclas.

Desde que saltó a la fama en 2004 con Call On Me, ha sido autor de himnos como Opus, Pjanoo, Generate o Every Day, consolidándose como una auténtica referencia del género y sorprendiendo con cada tema que sacaba al mercado.

Su capacidad para crear verdadera magia en cada set convierte cada actuación en un espectáculo único digno de descubrir, y que querrás volver a vivir en más de una ocasión. Con su show audiovisual 'Holosphere 2.0' ha conseguido un cambio en la experiencia de la música electrónica en directo, produciendo una sensación única en los asistentes.

'Holo' es la primera experiencia holográfica en vivo del DJ sueco, y ha sido cabeza de cartel en algunos de los escenarios más grandes del mundo, como Tomorrowland, Ultra, Creamfields, Coachella, Sonar o Ibiza.

Que un artista de su calibre llegue a A Coruña es ya un motivo de celebración, y hacerlo en el marco del 10º aniversario de la Sala Pelícano hace que la noche sea, todavía, más especial.

Las entradas ya están disponibles a un precio desde 20 euros y puedes hacerte con la tuya en este link. Si eres un verdadero amante de la música electrónica, no puedes perderte esta cita histórica, así que prepara tu outfit más cómodo y no te olvides de tus gafas de sol para disfrutar de una noche para recordar con Eric Prydz en la Sala Pelícano.