Pablo Alborán y Nena Daconte lideran el cartel del Festival de la Luz 2026 en Boimorto (A Coruña)

La Fundación Paideia, en A Coruña, acogió esta mañana la presentación de la XV edición del Festival de la Luz, en un acto encabezado por Luz Casal, impulsora de esta cita musical y solidaria que se celebrará del 28 al 30 de agosto en Boimorto.

El cartel de esta edición estará encabezado por Pablo Alborán, Nena Daconte y Chambao, en una programación que volverá a apostar por la diversidad de estilos musicales. Junto a ellos actuarán artistas como Repion, Boikot, La Bien Querida, Luar na Lubre, Cómplices o la banda argentina Ráfaga, además de propuestas emergentes como La Paloma o StiviJoes.

Luz Casal destacó el valor del festival tras quince años de trayectoria: "Para mí formar parte del Festival de la Luz es una de las cosas más importantes que hago en mi vida. Me siento orgullosa y feliz, y creo que no dejaremos de hacerlo por muchos años". La artista subrayó además el carácter colectivo del proyecto: "Era una idea que no era muy sólida y tenía muchos inconvenientes, pero entre todos hemos conseguido hacer algo único y ejemplar".

El director artístico del festival, Paco Pérez-Bryan, explicó la filosofía del evento: "Desde el principio quisimos que fuera algo más cercano a una romería, vinculado al rural gallego, mezclando todo tipo de estilos cuando eso no era habitual en España". Además, destacó la implicación de los artistas: "Muchos no solo vienen a tocar, sino que se quedan a disfrutar del festival, y eso es lo mejor que nos puede pasar".

Entrega de fondos solidarios

Durante la jornada también se llevó a cabo la entrega de los fondos solidarios correspondientes a la edición de 2025, que alcanzaron los 111.075 euros. De esta cantidad, 104.075 euros se destinaron a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, 3.000 euros a Cruz Roja y 4.000 euros a entidades locales de Boimorto, entre ellas el CF Boimorto, el Club de Atletismo, la asociación Santiaguiños y el ANPA.

Como novedad, esta edición incluirá la iniciativa Sílgaro, que reunirá a artistas de música tradicional gallega en un proyecto intergeneracional con colegios y personas mayores de la zona.