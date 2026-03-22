Ofrecido por:
El luthier gallego que descubrió su oficio por una zanfona y da nueva vida a instrumentos de cuerda: "Cada pieza es única"
Este artesano descubrió su profesión por casualidad y hoy fabrica instrumentos que suenan en orquestas, apostando por la tradición y experimentando con maderas gallegas.
Te puede interesar: La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá en A Coruña su primer musical junto a Volana Producciones
"Descubrín esta profesión por culpa dunha zanfona. Intentei facer unha mirando por internet", cuenta Adrián Pereiro, un joven luthier de Cambre (A Coruña). Sin duda, cuando de adolescente conoció este instrumento de la mano del músico tradicional O Caruncho durante una visita a su instituto, no se imaginaba que de adulto daría forma con sus manos a instrumentos de cuerda. Tampoco pensaba que músicos de orquestas reconocidas, como la Sinfónica de Galicia, los harían sonar en escenarios ante grandes públicos.
"Aínda a teño gardada, a zanfona, pero é unha caixa de madeira con tres cordas que non soa nada", recuerda este artesano. Con todo, este no fue su primer contacto con el mundo musical: "Tocaba a guitarra. Chamábanme moito a atención os instrumentos e o traballo manual. Eu non era nada bo estudante", confiesa Adrián.
En un principio, la vida no lo llevó por este camino: "Apunteime ao ciclo de Produción de Madeira e Moble. Finalmente, acabei estudando a carreira de Socioloxía, pero, sabendo todo o que sei deste mundo agora, gustaríame ter feito algo de carpintaría".
Al finalizar la carrera decidió inscribirse en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo y comenzar su formación en este campo, que terminó de completar en la Escuela Vasca de Luthería y en Chipre con el maestro Stepan Soultanian. El detonante de esta decisión fue ver a un gaiteiro haciendo una gaita en una feria medieval: "Volveu espertar algo dentro de min. O que si botei de menos é que nos centros educativos non houbese coñecemento sobre o que era a luthería, é dicir, a construción de instrumentos artesanais".
Su primer instrumento fue una viola de gamba soprano como parte de su formación. "Foi en Vigo, botei un ano alí. O meu mestre xubilábase e, como eu quería continuar, marchei para Bilbao", cuenta Adrián.
En la actualidad, tiene su propio obrador, que trasladó desde Cambre hasta la calle Antonio Ríos, en A Coruña. No suele trabajar por encargo; explica que prefiere ir construyendo y que los clientes terminan apareciendo. De hecho, en estos momentos se encuentra construyendo un chelo: "Xa sei que hai dúas persoas interesadas, unha delas bastante". Siempre siguiendo sus propios tiempos y ritmos de trabajo. Además de construir, este artesano también realiza reparaciones de instrumentos de cuerda.
Luthiers en Galicia
A simple vista puede parecer que en Galicia apenas hay luthiers, pero Adrián indica que la realidad es otra. En A Coruña, por ejemplo, estima que hay unos tres especializados en cuerda frotada. "Temos a Asociación Profesional Galega de Construción de Instrumentos Musicais, que engloba a artesáns de percusión, de gaita, de corda frotada e de corda pulsada. Están facendo cousas moi interesantes e iso é porque hai un sector profesionalizado importante", explica.
"¿É unha profesión con relevo xeracional?", le pregunto. "Si. Agora, coa Escola de Luthería de Bilbao, hai cada vez máis xente que está vindo. É lento, pero haino", responde.
Los clientes que llegan al obrador de Adrián Pereiro proceden sobre todo de Galicia, Asturias y León: "Algunha vez vén xente de fóra cando están de viaxe aquí e precisan dun luthier. En construción, teño clientes galegos que tocan en orquestras en países como Alemaña ou Finlandia". También recibe músicos de otras partes de España que vienen con la orquesta a tocar y necesitan reparar algo de urgencia.
Maderas del país
En cuanto a los materiales, Adrián explica que está en un proceso de investigación con la madera local: trabaja con materia prima gallega, aunque no en su totalidad. Su objetivo es experimentar y explorar qué posibilidades pueden ofrecer estas maderas en la construcción de instrumentos en el futuro.
Lo de este artesano con los chelos es un flechazo: "Traballo de todo, pero enfocome a nivel constructivo nos chelos. É máis, o meu obxectivo futuro é construir exclusivamente chelos".
De hecho, acaba de construir, gracias a la beca 'ensaia', un chelo con maderas de las cuatro provincias gallegas, cada una con su propia historia.
A diferencia de los instrumentos convencionales, este violonchelo fue fabricado con maderas especiales seleccionadas no solo por su calidad acústica, sino por su carga emocional. "Cada veta do instrumento está ligada a historias de vida de persoas que habitan en aldeas das catro provincias de Galicia, persoas que apostaron por quedar na terra e desenvolver nela os seus proxectos vitais e profesionais".
En definitiva, un proceso muy laborioso y mañoso que exige una enorme destreza: "Cada peza é completamente única, porque non emprego máquinas de control numérico. Fagoo todo de xeito artesanal".