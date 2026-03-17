El festival O Son do Camiño desvelará mañana el cartel por días de la nueva edición

"La espera terminó" en pocas palabras resumen en una publicación desde O Son do Camiño lo que muchos llevan esperando meses: el cartel por días de la nueva edición del festival. Así, mañana miércoles 18 de marzo, a las 10:30 horas, el festival dará a conocer los artistas diarios que estarán en el Monte do Gozo.

El festival se celebrará del 18 al 20 de junio y volverá a convertir a Santiago en la capital de la música en directo del país con un cartel que reúne a algunos de los artistas más importantes internacionales, como Katy Perry o Linkin Park; nacionales, como Dani Martín o Guitarricadelafuente; o gallegos como Ortiga, Carlangas o Carlos Ares.

Hace una semana, el festival anunciaba que se habían agotado los abonos disponibles para esta nueva edición, consolidando un récord único en España: ningún otro evento musical del país conseguía agotar todos sus abonos en todas sus ediciones. Sin embargo, una pequeña tanda de entradas diarias estarán disponibles tras el anuncio del cartel por días.