Justin Quiles y Lenny Tavárez actuarán en directo en la Sala Pelícano para presentar su nuevo álbum

La Sala Pelícano está de aniversario. La emblemática sala coruñesa cumple 10 años como uno de los grandes referentes del ocio nocturno, no solo en Galicia, sino también a nivel nacional e internacional. Con tecnología de última generación, un potente sonido y un impresionante espectáculo de luces, Pelícano se ha convertido en escenario de grandes fiestas, conciertos en directo y eventos temáticos de todo tipo.

Para celebrar esta década de historia, la sala ha preparado diez eventos especiales a lo largo de 2026 junto a su público. Tras el éxito del Aniversitario Universitario, celebrado ayer y que reunió a miles de asistentes, llega ahora el turno del segundo gran evento del aniversario.

Este sábado 14 de marzo, Pelícano acoge el Aniversario Latino, una noche pensada para los verdaderos amantes de la música urbana y latina. La cita contará con la actuación de dos grandes nombres del género: Justin Quiles y Lenny Tavárez.

Los artistas puertorriqueños llegan a A Coruña para presentar en vivo y en directo su álbum 'SuperArte', en un espectáculo que promete, y mucho. Además, será su única parada en Galicia, lo que convierte esta noche en una oportunidad única para que sus fans gallegos puedan verlos sobre el escenario.

Justin Quiles y Lenny Tavárez en directo en la Sala Pelícano

Justin Quiles y Lenny Tavárez Cedida

Tras el impacto del grupo Los Avengers, compuesto por Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Sech y Dimelo Flow, los caminos de Quiles y Tavárez vuelven a encontrarse. Esta vez lo hacen con una colaboración que ha despertado una enorme expectación entre sus seguidores: 'SuperArte'.

Los dos artistas puertorriqueños han unido fuerzas para dar forma a su primer álbum en conjunto, un trabajo que no solo reúne sus estilos, sino que también refuerza la conexión artística que comparten desde hace años dentro de la música urbana.

El disco juega con un concepto muy claro: por un lado habla de la música como una forma de arte llevada al máximo nivel, y por otro transmite la idea de evolucionar constantemente, de seguir creciendo y superándose.

En el álbum, cada uno aporta su personalidad. El proyecto se divide en dos partes que reflejan la esencia de ambos: una mitad más ligada al universo Quiles y otra al de Tavárez. A lo largo del disco se mezclan sonidos más melódicos con momentos más intensos, así como temas románticos y otros más directos.

"No somos un dúo, pero somos más que eso. Dos artistas, una visión, un mismo propósito. SuperArte es tropezarte y levantarte. Buscar tu mejor versión todos los días. Arriesgarte siendo auténtico, dar lo mejor de ti pero sobre todo confiar en tu instinto. Espero que se disfruten esta obra de arte. Una pieza de colección", compartía Lenny Tavárez.

Ahora, Justin Quiles y Lenny Tavárez llegan a la Sala Pelícano para presentar este proyecto en directo. Será además su única parada en Galicia, por lo que los seguidores gallegos tendrán una oportunidad especial para ver sobre el escenario a dos de los nombres más reconocidos del género.

Para quienes han seguido sus carreras, tanto en solitario como en la etapa de Los Avengers, este concierto será una ocasión perfecta para escuchar en directo su nueva colaboración y disfrutar de quienes han marcado a toda una generación de fans de la música urbana.

Si eres seguidor de estos artistas y te gusta la música latina, no puedes perderte el Aniversario Latino este sábado 14 de marzo. Las entradas ya están a la venta en la web oficial de Pelícano. Por tan solo 22 euros puedes disfrutar de una de las noches latinas más especiales del año en A Coruña, que forma parte de la celebración de los diez años de historia de Pelícano.

"Las estrellas no están lejos. Disfruten esta pieza de arte. Esto es de ustedes también", le dedica Justin Quiles a sus fans.

Eric Prydz y Amelie Lens se suben a la nave

No hacen falta presentaciones: los amantes del techno conocen a la perfección a estos dos grandes de la música electrónica, y podremos disfrutar de ambos en Pelícano gracias a la Wake Up!

Eric Prydz lleva más de dos décadas siendo uno de los nombres más respetados y admirados en la historia de la electrónica a nivel mundial. Desde Tomorrowland, Ultra, Creamfields o Coachella, hasta Ibiza, Prydz ha hecho vibrar a miles de personas con sus mezclas. Ahora, tendremos la oportunidad de vivirlo en directo en la Sala Pelícano el próximo 18 de abril.

Si Amelie Lens te sorprendió la última vez que vino a la Wake Up del parque de Bens, prepárate para lo que se viene con lo que tiene preparado en la Sala Pelícano. Feel it, Breathe, You and me... son solo algunos de sus éxitos que harán temblar la nave y ponerlo todo patas arriba. (¿misma fecha?)

Zapas cómodas, gafas de sol, outfit cómodo... y a disfrutarlo.