El Morriña Fest 2026 de A Coruña confirma nuevos artistas: Young Miko, MVRK, Dvalentino y 9louro

Morriña Festival ha confirmado este jueves nuevos artistas para su edición 2026. Young Miko, MVRK, Dvalentino y 9louro actuarán en el puerto de A Coruña los días 24 y 25 de julio de este verano, reforzando la apuesta del evento por la música urbana y por los artistas que están marcando el pulso de las nuevas generaciones.

El festival, de esta forma, sigue perfilando una programación diversa que combina grandes nombres internacionales con artistas emergentes y propuestas clave de la escena urbana actual.

La gran protagonista de este nuevo anuncio es Young Miko, una de las voces más influyentes del trap y la música urbana latina del momento. La artista puertorriqueña llegará a A Coruña con un directo explosivo en lo que será su única actuación en Galicia en 2026.

Con miles de millones de reproducciones a nivel global y una presencia cada vez más destacada en los principales escenarios internacionales, Young Miko se ha consolidado como una de las grandes líderes de la nueva ola del trap latino.

Su actuación promete hacer vibrar al público del festival con algunos de sus mayores éxitos, como Lisa, Riri, Fina junto a Bad Bunny, Classy 101 junto a Feid, o su popular BZRP Music Sessions, Vol. 58, temas que ya forman parte del imaginario reciente de la música urbana.

MVRK, Dvalentino y 9louro

El anuncio se completa con tres nombres que representan el talento emergente y la frescura de la nueva escena urbana: MVRK, Dvalentino y 9louro.

Cada uno de ellos aporta una identidad propia dentro del panorama actual, conectando especialmente con el público joven y consolidándose como artistas a seguir dentro del circuito urbano nacional. Su presencia en el festival refuerza la apuesta de Morriña Festival por combinar grandes estrellas internacionales con nuevas voces que definen el sonido del presente.

Estas nuevas confirmaciones se suman a los artistas previamente anunciados para el Morriña Festival 2026, entre los que destacan Myke Towers, Juanes, Hard GZ, Belén Aguilera y Manuel Turizo, configurando un cartel que vuelve a situar al festival como una de las grandes citas musicales del verano.

En las próximas semanas se anunciarán nuevos artistas que completarán la programación de una edición que promete volver a reunir en A Coruña a miles de asistentes llegados de toda España.

El Morriña Festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de los Concertos do Xacobeo, y del Concello da Coruña.