El Atlantic Pride 2026 de A Coruña suma a Alba Reche, Zahara, Julieta, Ricky Merino y Kika Lorace

El Atlantic Pride de A Coruña suma más artistas para revolucionar la escena musical y cultural LGTBIQ+ con la confirmación de cinco nuevas propuestas. Alba Reche, Zahara, Julieta, Ricky Merino y Kika Lorace prometen subir la temperatura del Orgullo do Norte coruñés este verano.

El festival contará de esta forma con la sensibilidad íntima e innovadora de Alba Reche, que combina honestidad y evolución sonora, y con la energía potente y visceral de Julieta, una de las voces más influyentes del nuevo pop catalán.

No faltará la fuerza en directo de Ricky Merino y el estilo provocador y festivo de Kika Lorace, que transforma cada actuación en una fiesta de humor y diversidad.

El público también podrá disfrutar de ZAHARAVE, el espectáculo electrónico de Zahara, que conjuga el poder del techno con una escenografía impactante, creando una experiencia única y reivindicativa.

Con esta nueva combinación de talento, identidad y energía, el Orgullo del Norte coruñés se consolida en su séptima edición como un evento imprescindible para celebrar la diversidad a través de la música. La cita se celebrará del 5 a 12 de julio y estos son los días y ubicaciones de los conciertos que acaba de anunciar:

Kika Lorace, domingo 5 de julio en la plaza de Pontevedra

domingo 5 de julio en la plaza de Pontevedra Alba Reche , miércoles 8 de julio en la plaza de Pontevedra

, miércoles 8 de julio en la plaza de Pontevedra Julieta , viernes 10 de julio en los jardines de Méndez Núñez

, viernes 10 de julio en los jardines de Méndez Núñez Zaharave , sábado 11 de julio en los jardines de Méndez Núñez

, sábado 11 de julio en los jardines de Méndez Núñez Ricky Merino, domingo 12 de julio en los jardines de Méndez Núñez

¿Qué artistas están ya confirmados?

Junto a estas nuevas confirmaciones, el talento gallego emergente estará también presente en los escenarios del Atlantic Pride este verano de la mano de arde, Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s. Power pop, pop-punk, pop urbano, World Music, electrónica, músicas de baile y sonidos de cuajo llenarán el escenario de su mano.

Miriam Rodríguez, Whigfield y Choriza May también se subirán a los escenarios del Orgullo do Norte, y a ellos se sumarán muchos otros en próximas fechas.

El Atlantic Pride es un festival pionero, gratuito e inclusivo nacido en la ciudad de A Coruña en el año 2019, destinado a reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad desde una perspectiva lúdica e inclusiva, con propuestas musicales para todos los públicos.

La cita está impulsada por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO) y cuenta con el patrocinio institucional del Ayuntamiento de A Coruña, además del apoyo de la Deputación da Coruña y el patrocinio privado de Estrella Galicia, Coruña The Style Outlets y Globalgrafic.