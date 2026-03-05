A Coruña contará este verano 2026 con un nuevo ciclo de conciertos con dos artistas confirmadas

El verano es una de las épocas favoritas de los coruñeses. Más allá de los días de playa (salvo algunas jornadas de lluvia), la agenda de ocio se llena de planes para todos los públicos.

Las fiestas de María Pita son uno de los principales eventos, pero también hay que mencionar festivales, mercados medievales y otras actividades. Precisamente, A Coruña contará este verano con un nuevo ciclo de conciertos.

Ya es oficial: nuevo ciclo de conciertos en A Coruña

Paralelo a los conciertos de María Pita, al Morriña Fest y a otros eventos de carácter musical, la organización de este evento de nueva creación ha confirmado a este periódico la celebración de un nuevo ciclo de conciertos para disfrutar en la ciudad.

Se trata de una experiencia musical boutique, alejada de los masivos festivales, y cuenta, por ahora, con dos artistas españolas confirmadas. Una es Judeline y la otra Valeria Castro, quienes actuarán en el Parque de Santa Margarita, los días 26 y 27 de agosto, respectivamente.

Al aire libre y rodeado de la vegetación del Parque de Santa Margarita, A Coruña ofrecerá este verano 2026 una nueva propuesta de ocio para todos los amantes de la música que quieran disfrutarla.

Judeline Gtres Gtres

A falta de confirmación de más artistas, Lara Fernández Catrelo, más conocida como Judeline, inaugurará por ahora este ciclo de conciertos. La cantante y productora de Los Caños de Meca (Cádiz) no actuará en festivales este año, pero sí formará parte de esta experiencia boutique en el Parque de Santa Margarita.

Conocida por temas como Canijo, Zarcillos de plata e Inri, Judeline también cuenta con otros éxitos como Sustancia, Si preguntas por mí, Tiempo pasa y Heavenly. Actuará el 26 de agosto en A Coruña y dará el testigo a Valeria Castro.

La cantautora Valeria Castro Instagram

Natural de Los Llanos de Aridane (La Palma), la cantautora canaria Valeria Castro fue nominada en 2023 a los premios Grammy Latinos en la categoría a 'Mejor Canción de Cantautor' por La raíz, compuesta en homenaje a la isla de La Palma tras el estallido del volcán en 2021.

Además, ganó el galardón a mejor canción del año en los premios Canarios de la Música de 2023 y estuvo nominada a los premios Goya 2024. Actualmente, lidera las nominaciones de los XVII Premios de la Música Independiente, optando a seis posibles galardones.

La organización del evento no ha desvelado más detalles de este nuevo ciclo de conciertos, por lo que habrá que permanecer atentos a futuras informaciones sobre artistas, entradas u otros aspectos de interés.