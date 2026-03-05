La banda gallega The Rapants lanzan 'Rapants Club', un disco dedicado a su público

La banda gallega The Rapants ha dado un nuevo paso en su trayectoria con el lanzamiento de Rapants Club, su cuarto trabajo discográfico, un álbum concebido como un homenaje a su público y a la conexión creada durante estos años de carrera.

El disco, que ya está disponible en las principales plataformas digitales, reúne doce canciones llamadas a convertirse en nuevos himnos generacionales, en las que el grupo explora nuevos sonidos sin perder su esencia.

En este trabajo, los músicos de Muros amplían su universo musical incorporando influencias de la música disco, la electrónica o los ritmos latinos, combinadas con guitarras enérgicas, letras románticas y estribillos pegadizos que mantienen el sello característico de la banda.

El resultado es un álbum variado y directo, en el que el grupo consolida su posición como uno de los referentes actuales de la escena musical gallega.

El disco incluye temas como Jrasias por confiar, Tranquila, Todo era veneno, Máis bicos que rosas, Suave, Por que son así, Ancoradoiro, Sin medo, 22, Vai ser ijual, además de las ya conocidas Viaxei y Non sei como.

Las letras, cercanas y afiladas, vuelven a ser una de las señas de identidad del grupo, conectando con una generación de seguidores que ha acompañado su crecimiento.

Para la producción de Rapants Club, la banda ha contado con Anxo Ferreira, Raúl Pérez y Miguel León, un equipo que ha contribuido a modernizar el sonido del grupo y a impulsar su faceta más experimental durante el proceso creativo.

El resultado es un trabajo que mezcla estilos y energías diferentes, pero siempre desde la emoción y la identidad propia del cuarteto.

El álbum cuenta además con varias colaboraciones destacadas. El artista Joe Crepúsculo participa en Non sei como, marcando además su primera incursión en gallego, mientras que Antía Ameixeiras, del dúo Caamaño&Ameixeiras, y Sara Faro, integrante de Fillas de Cassandra, ponen voz junto a la banda en el tema Por que son así.

La presentación oficial de Rapants Club tendrá lugar el 28 de marzo en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela, en un concierto que se perfila como una de las grandes citas musicales del año en Galicia.

Hasta el momento ya se han vendido más de 5.200 entradas, y las últimas 800 siguen disponibles a través de Ataquilla.