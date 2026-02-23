Las entidades de música tradicional de A Coruña ya pueden optar a las ayudas del plan de apoyo municipal

Las entidades musicales de A Coruña pueden solicitar ya las ayudas del plan de apoyo municipal que este año cuenta con un presupuesto de 250.000 euros. El programa busca promover la difusión de la oferta musical de entidades sin ánimo de lucro y centradas en la música tradicional, incluyendo tanto música como baile.

En la presentación del plan de apoyo, el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, recalcó que "as asociacións que visibilizan a cultura tradicional da Coruña son fundamentais á hora de trazar a nosa identidade. Por iso, o noso obxectivo é poñelas en valor e fomentar a súa presenza na programación anual de eventos culturais na cidade, cunha perspectiva de continuidade", citando como ejemplo la romería de Santa Margarita.

Las entidades interesadas tienen ahora 15 días para presentar sus solicitudes, preferentemente a través de la sede electrónica, dirigiéndose al Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). También se podrán entregar presencialmente en el registro del IMCE con cita previa.

Entre los requisitos recogidos en las bases están que la actividad de la asociación se realice en locales o espacios públicos y accesibles difundidos preferiblemente en gallego. Las actuaciones seleccionadas se integrarán en la programación del IMCE.