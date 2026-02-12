Sidonie, Divine Comedy y Baiuca actuarán en Dezaseteº Ribeira Sacra

El festival Dezaseteº Ribeira Sacra ha desvelado los primeros nombres de su edición de 2026, una cita muy especial al cumplirse diez años desde su nacimiento. El cartel arranca con The Divine Comedy, Baiuca y Sidonie, a los que se suman Annie B Sweet, Puño Dragón, mariagrep & Mundo Prestigio, Vera Fauna y Los Invaders.

Los abonos saldrán a la venta mañana viernes, día 13 de febrero, a las 12:00 horas a través de la web oficial del festival.

Música en diálogo con el territorio

Fiel a su identidad, el festival volverá a distribuir los conciertos en enclaves singulares de la Ribeira Sacra, como bodegas, miradores y espacios naturales, donde el paisaje forma parte de la experiencia. Escenarios como Bodegas Regina Viarum o el Escenario Alhambra convivirán con otros puntos emblemáticos del entorno, reforzando esa conexión entre música y territorio que distingue al evento.

La organización prepara además una programación especial de “Experiencias” para conmemorar el décimo aniversario, así como una propuesta gastronómica de alto nivel vinculada al producto local y a la cocina contemporánea.

Una de las pocas fechas españolas de The Divine Comedy

La presencia de The Divine Comedy será uno de los grandes hitos del aniversario. El proyecto liderado por Neil Hannon ofrecerá en la Ribeira Sacra una de sus escasas actuaciones en España en 2026, en un formato que potencia el carácter orquestal y evocador de su repertorio.

Por su parte, Baiuca llevará al festival su personal fusión de música tradicional gallega y electrónica, mientras que Sidonie aportará su repertorio de himnos indie en un directo pensado para convertir cada concierto en una celebración colectiva.

Un cartel diverso y en crecimiento

El avance se completa con Annie B Sweet, Puño Dragón, mariagrep & Mundo Prestigio, Vera Fauna y Los Invaders, configurando un primer bloque que combina pop alternativo, electrónica, rock y propuestas más experimentales. La programación musical seguirá creciendo en los próximos meses.

Experiencias y gastronomía como sello propio

Más allá de los escenarios, el festival volverá a apostar por actividades paralelas que permiten descubrir la Ribeira Sacra desde distintas perspectivas, incluyendo propuestas en espacios naturales y recorridos especiales. La oferta gastronómica contará con productores locales y chefs invitados, integrando la cocina dentro de la experiencia cultural.

Con el respaldo de la Xunta de Galicia, Bodegas Regina Viarum, el Concello de Sober y Cervezas Alhambra, el festival afronta su décima edición consolidado como una de las citas culturales más singulares del panorama ibérico, combinando música, patrimonio y sostenibilidad en un entorno de gran valor paisajístico.