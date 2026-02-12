Garbage se suma a la programación de O Gozo Festival 2026: actuará en A Coruña en julio

La banda estadounidense Garbage incluirá A Coruña en su gira de despedida con un concierto el próximo 6 de julio en la Sala Pelícano de A Coruña. La actuación se enmarca en la programación de O Gozo Festival 2026 y contará con el respaldo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia dentro del ciclo Concertos do Xacobeo.

El grupo liderado por Shirley Manson ofrecerá en A Coruña su primer concierto en Galicia, en una gira muy especial que supondrá su despedida de los escenarios. España contará únicamente con tres fechas este verano: el 5 de julio en Madrid, el 6 en A Coruña y el 8 en Valencia.

Un adiós marcado por la resiliencia

Garbage, uno de los nombres imprescindibles del rock alternativo de los años 90, llega a esta gira tras la publicación de su octavo trabajo, Let All That We Imagine Be The Light. El disco nació en un momento delicado para la banda: en agosto de 2024, Shirley Manson tuvo que interrumpir la gira mundial de No Gods No Masters debido a la agravación de una antigua lesión.

Durante su recuperación, el grupo transformó la incertidumbre en impulso creativo, trabajando en nuevas composiciones que fueron tomando forma casi como un acompañamiento emocional en ese proceso. El resultado es un álbum atravesado por reflexiones sobre la fragilidad, la esperanza y la fortaleza que surge en tiempos difíciles.

Entradas

Las entradas para el concierto de Garbage en A Coruña saldrán a la venta el lunes 16 de febrero a las 10:00 horas a través de Livenation.es y Ticketmaster.

Las preventas comenzarán el viernes 13 de febrero a las 10:00 horas para los usuarios registrados en Live Nation y S.SMusic.

El precio de las entradas será de 45 euros, más gastos de distribución.

Más nombres para O Gozo 2026

El cartel de O Gozo 2026 ya cuenta con otras confirmaciones destacadas como Maroon 5, Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez, que actuarán el 11 de julio en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela.

También figura en la programación The Kooks, con concierto previsto el 5 de marzo en la Sala Pelícano.