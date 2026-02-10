El vídeo con el que Mikel Izal se despide de A Coruña: “Se chove, que chova”

Mikel Izal triunfó este pasado sábado en su concierto en A Coruña. El excantante de Izal animó una noche en la que sonaron los temas de su carrera en solitario y, por supuesto, no faltaron los clásicos de la banda de la que fue vocalista. Mikel Izal convirtió la noche lluviosa en un auténtico "paraíso" y lo hizo con una gran "despedida".

Tras su paso por la ciudad coruñesa, Mikel ha tenido un recuerdo para todos aquellos que lo acompañaron en esta mágica noche. El artista ha publicado un vídeo en sus redes sociales a modo resumen desde su llegada a la ciudad hasta su gran cita musical, muy esperado por sus fans.

"Capítulo 4: A Coruña. “Se chove, que chova”. Gracias por el chaparrón de cariño que generasteis anoche en el @coliseumcorunaa. Me estáis regalando la despedida más bonita que podía imaginar". Este es el texto que acompaña al vídeo que arranca con una imagen aérea desde el avión y un simpático guiño al tiempo coruñés.

Fin de gira

El pamplonés, que actuó en A Coruña dentro de su gira El Miedo y El Paraíso, se dio a conocer como líder de la banda IZAL, uno de los grupos de pop independiente más influyentes de la última década en España. Con discos como Magia & Efectos Especiales (2010), Copacabana (2015) o Autoterapia (2018), el grupo alcanzó el éxito en festivales y grandes recintos.