El festival 981 United regresa a A Coruña el 21 de marzo en la Sala O Túnel: este es el cartel

El 981 United regresa este 2026 a A Coruña. La cita será el 21 de marzo en la Sala O Túnel (Coliseum), consolidándose como uno de los encuentros imprescindibles para el público más fiel a la música extrema. Las entradas ya están a la venta.

Esta nueva edición, señalan desde la organización, reafirma su compromiso con la escena metal y hardcore, el hazlo tú mismo y el apoyo al underground local de A Coruña.

El cartel combina bandas de peso dentro del circuito hardcore y metal con proyectos vinculados a la escena local y estatal, reflejando el espíritu diverso y combativo del festival.

Las bandas confirmadas son los ingleses Guilt Trip, los madrileños Fuet!, Syberia desde Barcelona, y la representación gallega con Not Yet, Demenzia Social y Schwarzenegger, una selección que promete una jornada intensa y sin concesiones.

Cartel de 981 United.

981 United nace y se desarrolla como un festival DIY, organizado desde la propia escena y pensado para fortalecer los lazos entre bandas, público y espacios culturales de la ciudad.

"Lejos de grandes producciones o fórmulas comerciales, el festival apuesta por la cercanía, la honestidad y la experiencia directa del directo: conciertos crudos, públicos entregados y una comunidad que crece año tras año", señalan fuentes de la organización

Bajo el lema "La pasión está en cada grito", 981 United Fest 2026 se presenta como una celebración de la música en vivo, la actitud y la resistencia cultural desde lo local hacia lo colectivo.