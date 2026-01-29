Cuenta atrás para conocer el cartel completo de O Son do Camiño

Cuenta atrás para conocer el cartel de uno de los festivales más esperados de Galicia, O Son do Camiño desvelará mañana, 30 de enero, a las 11:00 horas, su cartel completo de este año 2026. Así lo ha anunciado el propio festival en sus redes sociales y que reunirá durante los días 18, 19 y 20 de junio a diversos artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales.

Durante estos meses, el festival ya fue anunciando varios artistas que formarán parte del cartel de este año. La primera fue Katy Perry, una de las referentes de la cultura pop y una de las cantantes femeninas más influyentes y escuchadas de este siglo. Esta será su única actuación en Galicia y una de las pocas que ofrecerá en España, siendo su otro concierto en el Festival Río Babel en Madrid.

La segunda confirmación es también un nombre internacional y emblemático, la banda de rock Linkin Park que ofrecerá en Santiago de Compostela su única actuación en un festival en España durante el próximo año. El grupo estadounidense es una de las bandas con más copias de discos vendidas en el mundo durante el siglo XXI, con más de 100 millones. Es, también, uno de los grupos de referencia del rock y la música alternativa del mundo.

El último nombre que ha desvelado O Son do Camiño, hasta mañana, es el de Dani Martin, uno de los artistas más influyentes y populares de la música española. Con su etapa siendo cantante de El Canto del Loco ha marcado a varias generaciones y en su carrera en solitario ha cosechado grandes éxitos. El último, recientemente, consiguiendo un hito histórico: diez conciertos consecutivos con todas las entradas agotadas en el Palacio de los Deportes de Madrid, un logro que pocos artistas han conseguido.

Mañana se desvelarán todos los artistas que acompañarán a estos tres grandes nombres y que volverán a llenar el Monte do Gozo de miles de personas. Los últimos abonos para asistir a O Son do Camiño de 2026 siguen a la venta a través de la web del festival, una nueva edición que promete volver a "batir récords de asistencia, repercusión y calidad artística", según señalan desde la organización, que señala que desde que nació en 2018, O Son do Camiño ha colgado el cartel de sold out en todas sus ediciones.