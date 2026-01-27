La Orquesta Sinfónica de Galicia aprueba su presupuesto para 2026: "Situación saneada y sin deudas"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, subrayó que la Orquesta Sinfónica de Galicia avanza y deja atrás ejercicios complicados en el ámbito financiero, destacando que 2026 arranca con el presupuesto más elevado de su historia, superior a los once millones de euros, fruto de un esfuerzo colectivo para mantener y proyectar "una orquesta que nos hace sentir orgullosos".

Rey explicó que este presupuesto consolida una vez más a la Sinfónica como principal apoyo cultural de la ciudad y permitirá reforzar la oferta musical con conciertos en A Coruña, en otros ayuntamientos, actuaciones en Bilbao y la primera gira por el Reino Unido.

Además, avanzó la puesta en marcha del primer festival de música y cine, con monográficos dedicados a cuatro compositores contemporáneos, y una programación especial en agosto en María Pita.

La alcaldesa quiso agradecer la implicación de la Xunta, que ha incrementado su contribución tal y como estaba comprometido, y expresó el deseo de "seguir por esa senda y no volver a épocas pasadas de recortes".

En este contexto, reconoció de manera especial el trabajo del gerente, Juan Antonio Cuéllar, destacando que "desde el primer momento se puso al frente del proyecto para recuperar la orquesta con una gran vocación y un compromiso inquebrantable que hay que reconocer".

En materia educativa y de base cultural, Rey recordó que también se aprobó el presupuesto de la Escuela Municipal de Música, con una aportación del Ayuntamiento de 650.000 euros, unos datos que, según señaló, demuestran la apuesta del gobierno municipal por la cultura y por la promoción de nuestros músicos.

"A Coruña es la capital musical gallega. Ninguna ciudad de nuestro tamaño tiene una orquesta sinfónica con esta calidad, este nivel y esta proyección internacional, que los coruñeses podemos disfrutar todos los fines de semana, como ocurre en las grandes capitales europeas", afirmó, concluyendo que "queda claro que somos una gran capital".

El consorcio, "saneado y sin deudas"

Preguntada por la situación económica, la alcaldesa confirmó que las deudas están solventadas salvo una factura, gracias a "un trabajo arduo por parte de la gerencia y del personal del consorcio".

En este sentido, aseguró que el consorcio presenta una situación financiera saneada y sin deudas, y añadió que existe un compromiso de la Xunta y de la Diputación para seguir aumentando su aportación.

Por su parte, el gerente Juan Antonio Cuéllar destacó la dimensión territorial e internacional de la programación, señalando que la orquesta actúa en diferentes ciudades de Galicia, vuelve a tener presencia en Bilbao y afronta su primera gira por el Reino Unido, con conciertos en siete ciudades. "Es la primera vez que estamos allí", remarcó.

Cuéllar puso también el acento en la proyección social de la Sinfónica, subrayando el inicio del año con un proyecto educativo "maravilloso" liderado desde el ámbito de Educación: el proyecto Chorus, que implica a más de 500 jóvenes.

"Nos da una relevancia social que es importante poner sobre la mesa y demuestra la importancia de la orquesta más allá de la música", concluyó.