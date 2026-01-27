Ferrol recuerda a Torrente Ballester con un concierto en el aniversario de su fallecimiento

El Ayuntamiento de Ferrol rindió homenaje este martes a Gonzalo Torrente Ballester con un concierto conmemorativo coincidiendo con el vigésimo séptimo aniversario de su fallecimiento.

El acto tuvo lugar en el salón de recepciones del pazo municipal y estuvo protagonizado por la Banda Ferrolana de Música, en una cita cargada de simbolismo y emoción.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó durante el evento que Torrente Ballester es "todo un referente en la cultura gallega y española", subrayando además el orgullo de la ciudad por haber sido la tierra que inspiró buena parte de su obra literaria.

"Ferrol, su tierra, fue fuente de inspiración para su creación", señaló.

Rey Varela incidió en que este tipo de actos sirven para mantener viva la memoria del "más destacado literato" ferrolano, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la preservación y difusión del legado cultural de una de las figuras más importantes de la literatura española del siglo XX.