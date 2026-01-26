Why Not?, terceros ganadores de Onda Chicha: "La música sirve para escapar un poco del estrés"

Nerea (a la voz), Mario (al bajo), Teo (en la batería) y Alejandro Nateras (a la guitarra) son los ganadores de la tercera edición de Onda Chicha con su proyecto musical Why Not?. De esta manera, se suman a Lisdexia y Amaramar en la iniciativa impulsada por Chichalovers y Radio Líder Santiago para dar visibilidad al talento musical emergente de Galicia.

Formada por estudiantes universitarios de Vigo que viven en Compostela, la formación canta canciones en gallego, castellano o inglés, combinando ritmos que se mueven del blues, jazz o el indie rock. En esta tercera convocatoria han sido reconocidos por el equipo de Chichalovers, Radio Líder Santiago, la Sala Capitol y el periodista musical Rodri Míguez. Además, por primera vez, se incorporó el voto del público, que sumó cerca de 1.000 participaciones.

El cuarteto musical habla con Quincemil para hablar de su recorrido musical y de lo que supone este reciente reconocimiento.

¿Cómo nace Why Not?

Nace de una necesidad, una necesidad que todo el mundo lleva dentro de poder contar lo que siente y cómo ve las cosas. El grupo nace de dos niños de 12 años, Teo y Alejandro Nateras, que eran muy amigos. Decidieron un día juntar sus gustos musicales y comenzar un proyecto como cualquier otro niño que desea ser una estrella del rock.

Después contactamos con Mario, que era un amigo nuestro de la infancia el cual estaba empezando con el bajo. Seguimos tocando nosotros tres durante unos años haciendo canciones instrumentales y probando sonidos. Muchas de nuestras canciones vienen de ideas que tuvimos durante la pandemia a las que poco a poco les hemos ido dando forma hasta lo que son ahora.

Un día nos animamos a poner un anuncio en redes en busca de una voz para el grupo. Sin saber muy bien cómo, Nerea nos contactó para hacer una prueba como la nueva cantante de Why Not?. No hicimos más pruebas. Llegó un día, ensayó con nosotros y se podría decir que ya salió de allí siendo oficialmente la voz del grupo. Y así se formó la formación que es hoy en día.

Cada uno tendrá sus objetivos como artista y su manera de ver el grupo, pero los cuatro lo utilizamos para depositar en él toda nuestra energía creativa e ideas que seguramente de otra forma no sabríamos cómo.

Compagináis la música con los estudios, ¿cómo lo gestionáis?

Con paciencia. Muchas veces la música sirve para escapar un poco del estrés y olvidarse del presente, y eso es lo que hacemos.

Tener el grupo es algo que nos ayuda mucho para seguir adelante y a veces tener una motivación para poder terminar todos los trabajos y exámenes y poder dar conciertos, grabar y componer sin ninguna presión.

Nos pasa que coincidir durante el curso es algo casi utópico porque siempre hay alguien que tiene clase por la tarde, algún trabajo que hacer o estudiar. Ensayamos lo justo para algunos conciertos, pero se ve que tenemos una especie de química entre nosotros con la cual podemos tocar horas y horas sin practicar juntos todo lo que nos gustaría. Se podría decir que lo gestionamos con calma. De otra forma sería imposible.

Este año vamos a enfocarnos sobre todo en grabar nuevas canciones y por lo tanto dejar un poco de lado los conciertos, pero como no podemos vivir sin tocar, tendremos que hacer todo lo posible por cuadrar horarios y subirnos al escenario.

Muchas veces la música sirve para escapar un poco del estrés y olvidarse del presente Nateras, guitarrista de Why Not?

¿Qué es lo que os ayuda a la hora de componer?

Nos encantaría decir que juntarnos e inspirarnos en conjunto, pero somos bastante independientes, trabajamos todos sobre una base común propuesta por alguno de nosotros; un riff de guitarra, una melodía de voz, una línea de bajo... Construimos nuestras ideas casi por separado, cada uno se inspira en sus gustos propios que muchas veces difieren.

Al juntarnos los cuatro presentamos nuestras ideas, las sumamos, las modificamos y las mezclamos en una idea final conjunta. Entonces, ¿qué nos ayuda? De todo. Escuchar mucha música, de muchos sitios, de muchos géneros, después pensar en nuestros proyectos y construir. Pero pueden ser también películas, series, libros, el propio aburrimiento ayuda a veces.

No estar saturado de trabajo o estudio influye, aunque el estrés y la rabia también pueden ser un boost para la composición... En síntesis, tener de musa el gusto personal. Si te gusta algo, te puede inspirar.



En 2026 tendrá lugar el Chichafest en la Sala Capitol con las tres bandas ganadoras, ¿cómo lo afrontáis?

Con muchas ganas, la Capitol es el sueño húmedo de cualquier banda emergente localizada en Santiago. No solo es un espacio por el que han pasado grandes artistas de todo el mapa, sino que es la oportunidad de abrirse a un mundo más grande, más visible, con más oportunidades. Estamos ansiosos por que llegue el día de la selección, por poder ver nuestro nombre entre los ganadores y más tarde en un cartel de la Capitol.



Estamos ansiosos por que llegue el día de la selección, por poder ver nuestro nombre entre los ganadores y más tarde en un cartel de la Capitol Teo, batería de Why Not?

Vuestra música se mueve entre el indie rock, con influencias de sonidos de blues o el jazz. ¿Por qué esta mezcla de sonidos?

La verdad es que somos 4 personas con gustos musicales muy distintos. Además, nos pasamos los días escuchando música y descubriendo canciones nuevas. Entonces, como siempre tenemos el objetivo de hacer música que nos guste a todos, al final queda una mezcla de géneros que nos define.

Por ejemplo, a Nerea le gustan artistas como Amaia, y eso siempre ha influenciado el liricismo en sus melodías y sus letras; luego Nateras tiene influencias del punk español que se manifiestan en sus guitarras fuertes y rítmicas; Mario escucha géneros más modernos como el math rock, y esa influencia se pone de manifiesto en nuestras composiciones en ritmos poco convencionales; y Teo siempre ha escuchado mucho jazz, y en sus baterías encontramos siempre dinámicas y ritmos elaborados.

No solemos limitarnos a los géneros y estilos que nos gustan y solemos dejar fluir la composición hasta encontrar un sonido que nos guste a los cuatro.

El 23 de enero salió a la luz vuestro segundo trabajo Barefoot, ¿qué encontramos en él?

Barefoot reúne, por así decirlo, las 'dos canciones que teníamos pendientes'. Llevamos tocando mucho tiempo (los primeros ensayos datan de 2018) y hemos variado mucho de estilo a lo largo de esos años. En Barefoot hemos reunido las dos últimas canciones que Nerea escribió en inglés, y al ser dos canciones que se parecen temáticamente, hemos decidido publicarlas juntas. En las últimas canciones que hemos compuesto estamos encontrando finalmente nuestro estilo, y al publicar estas dos ya podremos centrarnos en lo más nuevo.

¿Cómo fue el proceso de creación?

Fue el proceso habitual para nosotros: alguno tenía una idea, mandaba un audio por nuestro grupo de WhatsApp y luego en la sala de ensayo Nerea ponía letra e íbamos puliéndolas. Estas dos canciones tuvieron, de hecho, mucha evolución a lo largo de los años, si no recuerdo mal, empezaron a componerse en 2021.

La oportunidad de grabarlas y producirlas vino cuando un amigo de la banda, Mario, nos habló para grabar dos temas como trabajo final para una asignatura del ciclo de sonido que estaba cursando en la EAV de Vigo. Por supuesto, aprovechamos la oportunidad, y estuvimos yendo y viniendo de Santiago a Vigo a grabar estas canciones. Fue una experiencia divertidísima, la verdad, y no podríamos estar más agradecidos con las personas que participaron en todo el proceso.

¿Qué buscáis transmitir en vuestras canciones?

A nivel musical tendemos a jugar con las dinámicas. Combinamos ritmos melódicos y lentos con explosiones de energía y fuerza instrumental.

A nivel lírico somos muy libres. Nos gusta contar lo que no se suele cantar. Temas como la vida, la muerte, la conexión con la naturaleza, la amistad o la identidad son muy recurrentes en nuestras canciones. A la hora de escribir apostamos por un estilo que roza lo poético sin dejar de ser claro y directo.

Sois la tercera banda ganadora de Onda Chicha y la primera con una voz femenina como protagonista. ¿Qué supone para vosotros este reconocimiento?

Nos hace estar muy agradecidos con todas las personas que nos apoyan y escuchan, porque ha sido posible gracias a ellas. Para seguir, nos llena de ganas pensar que nuestro proyecto pueda tener más visibilidad. Vamos dando pequeños pasos hacia nuestro sueño de que la música resuene en la gente que nos escuche, por lo que estamos agradecidos y con ganas de seguir sacando más temas.



El hecho de que seamos la primera banda con una voz femenina como protagonista a mí personalmente me llena de orgullo. Reconozco que la escena en la que nos movemos habitualmente es predominantemente masculina, por lo que ver cada día ver a más mujeres en los escenarios de las salas me resulta muy reconfortante y me aporta referentes.